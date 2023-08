„Měli jsme ve středu pohár, v němž jsme neuspěli a po třech dnech to bylo pro kluky ve vedrech náročné. Byli jsme lepší, ale provází nás to, že nedáváme góly. Bod je ztráta,“ hlesl trenér mužstva Petr Čuhel.

Klub, který sází především na dlouhodobou sehranost a minimální fluktuaci hráčů, se jen těžce vyrovnává se ztrátou dlouholetých opor. Už v červnu dali klubu sbohem z rodinných důvodů Tomáš Selinger a kvůli pracovnímu vytížení Štěpán Přikryl.

Další rána následovala před dvěma týdny. Po prvním kole se s Rosicemi rozloučil kapitán Jakub Černý, který přestoupil do Sparty Brno. Kapitánskou pásku po něm převzal Tadeáš Zezula. „Už na jaře chtěl Kuba odejít z pracovních důvodů, ale to ještě zůstal. Situace se ovšem nějak vyvinula a rozhodl se odejít. Přebírá rodinnou firmu a i když jsme ho přemlouvali, tak to chápeme a rozešli jsme se v dobrém. Ve Spartě mu odpadne cestování a celkově je v krajském přeboru jiná zátěž než u nás. Jsem ale hrozně zklamaný, že skončil, mužstvu měl co dát,“ hořekoval Čuhel.

Rosice tak nyní potřebují najít cestu, jak se vyrovnat se ztrátami stálic. „Začátek sezony není dobrý. Kluci, kteří odešli, schází, už v zimě skončily některé stálice a jde poznat, že kádr se za poslední dobu dost obměnil. Teď je ne na nás, abychom se stmelili a hráče nahradili,“ burcoval rosický kouč s tím, že na posílení kádru to aktuálně nevypadá.

Celek z Brněnska trápí především chabá produktivita. Ve třech duelech Rosice zaznamenaly jen dvě branky. „Odešli nám dobří ofenzivní hráči, teď proti Uherskému Brodu nám chyběl vykartovaný Adam Fila (nejlepší střelec Rosic v minulé sezoně – pozn.red.), ale i tak jsme měli své šance využít a vyhrát,“ podotkl Čuhel.

Klubu nepřidala ani nečekaná porážka v MOL Cupu ve Strání. „Mrzelo to nás i hráče, dostali jsme gól dvě minuty před koncem. Ale určitě to neovlivnilo náš výkon v Uherském Brodě. Nasadili jsme i trochu jiné hráče. Každopádně je škoda, že jsme vypadli,“ poznamenal rosický kouč.

V dalším třetiligovém kole jeho svěřenci podstoupí těžkou prověrku. V sobotu od půl páté odpoledne se na domácím trávníku popasují s béčkem Baníku Ostrava, která nasbírala v úvodních třech kolech sedm bodů z devíti možných. „Čeká nás zatím nejsilnější soupeř. Na jaře jsme s ním prohráli 0:2, což budeme chtít odčinit. Uvidíme, s jakým týmem přijede,“ dodal Čuhel.