A to ještě mohl přijít o nejlepšího střelce Adama Filu, který uspěl na zkoušce ve druholigovém Prostějovu, ale nakonec se rozhodl zůstat v Rosicích. „Přál jsem mu, aby uspěl. Ale kvůli práci a studiu se rozhodl, že nebude profesionálním fotbalistou. Podle mě by na druhou ligu měl,“ přemítal rosický kouč.

Nahradit dvě odcházející stálice se pokusí v Rosicích novými akvizicemi. Mezi ně patří záložník Patrik Goj, který přichází z karvinské rezervy, jíž v uplynulém ročníku pomohl do třetí ligy, ofenzivně laděný je i odchovanec Zbrojovky Martin Malý, který naposledy nastupoval za Soběšice.

Obranu má vyztužit Filip Němeček, který byl v uplynulé sezoně kapitánem Zlína B. „Z hostování ve Velké Bíteši se vrací Miroslav Kozel a plánujeme zapojit taky čtyři hráče z dorostu,“ nastínil další změny rosický lodivod.

V nadcházejícím ročníku třetí ligy sehrají Rosice o dvě atraktivní derby navíc, z divize totiž do MSFL postoupily brněnské celky Start a Bohunice. „Určitě to bude zpestření, je lepší si zahrát dvakrát v Brně, než cestovat někam do Vítkovic. Co jsem navíc slyšel, tak oba týmy skládají kvalitní kádry,“ podotkl Čuhel.

Jeho svěřenci sehrají před startem MSFL čtyři duely, tři budou přípravné, první z nich odehrají ve středu od pěti hodin odpoledne na domácím hřišti proti Bohunicím, o tři dny později vyzvou Zbrojovku B a 22. července Blansko. Týden nato čeká Rosice první mistrovský duel nového ročníku. V předkole MOL Cupu se představí na hřišti divizní Skaštice.

Sezonu MSFL Rosice zahájil skoro přesně za měsíc, kdy se v neděli 6. srpna představí na hřišti Blanska. „Chtěli bychom navázat na minulou úspěšnou sezonu, ale nastává obměna kádru a uvidíme, jak se nám povede začátek, který je vždy důležitý. Chceme se pohybovat v horní polovině tabulky,“ poznamenal kouč Čuhel.