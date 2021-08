Jihomoravský klub tak do nové sezony třetí nejvyšší fotbalové soutěže vstoupil úspěšně. „Jeli jsme tam vyhrát. Mohli jsme i dát víc gólů, než se povedlo. V prvním poločase jsme takových situací měli třeba pět. Po naší chybě jsme sice dostali branku, ale hned zabrali a opět se dostali do vedení,“ uvedl kouč celku z Brněnska Michal Kugler.

Byl to právě Koláčný, kdo tři minuty po obdrženém gólu překonal gólmana soupeře a chvíli před koncem také přidal vítěznou pojistku. „Obě branky byly dost podobné, střely uklizené k tyči. Nikdy jsem moc gólů nedával, před touto sezonou jsem si proto dal osobní cíl víc se do zakončení tlačit,“ uvedl třiadvacetiletý středopolař.

Lodivod Kugler v něm vidí potenciál poskočit výš. „Do Rosic přišel před dvěma lety. Tehdy hrál v Hlučíně, jeli jsme se na něj dívat a řekli nám, ať ho ani neoslovujeme. Že je tlustý a neběhá. U nás jsme si nalili čistého vína a Jirka dřel. Při individuálním tréninku dokonce uběhl maratón, zlepšil se tam, kde bylo potřeba. Je to stále mladý hráč, který může hrát i vyšší soutěž. Už se k nám na některé hráče jezdí dívat manažeři a Jirka je jeden z nich,“ sdělil trenér.

Na jaře Koláčného neotrávily koronavirové komplikace, jež celý fotbal na čas zmrazily. Místo toho dřel. „Každý se s pandemií musel vypořádat po svém. Já začal běhat a zhubl jsem. Bylo to pro nás jako poloprofesionály samozřejmě lehčí než pro amatéry, kteří se k tomu sportu už vůbec nemusí vrátit. My měli v zásadě devět měsíců přípravu jen s nějakými přestávkami během největších lockdownů,“ popsal.

O to víc si sobotní duel užil. „Všichni jsme se po té době opravdu těšili a bylo takové zadostiučinění, že jsme to sehráli s vítězným koncem. Máme opravdu dobrý tým, před sezonou jsme posílili. Přišli výborní hráči s ligovými zkušenostmi jako Dan Přerovský a Radek Buchta, co nám dodávají nadstavbu. Nemluví se o tom nahlas, ale měli bychom hrát v horní polovině tabulky,“ vyhlásil mladý záložník.

Právě dvojice zkušených posil ale kvůli zdravotním problémům proti Frýdku chyběla. „Je samozřejmě jednoduší hrát, když máte zdravého Přerovského, ale vyhrává tým. Pokud kluci bojují a mají uzpůsobenou taktiku, dá se dokázat hodně. Jména zápasy nevyhrávají, to dělá mužstvo. Můžeme to vidět na reprezentacích České republiky nebo třeba Islandu,“ poznamenal Kugler.

V neděli čeká rozjíždějící se rosický stroj, jemuž se výsledkově vydařila také příprava, zatěžkávací test v podobě fotbalistů Kroměříže. „Věřím, že jsme doma ještě o padesát procent silnější než venku, přijdou fanoušci. Na druhou stranu je to jeden z týmů, co bude hrát o nejvyšší příčky. Bude to dobrá zkouška toho, kam opravdu patříme,“ uzavřel Koláčný.

FK Frýdek-Místek – FC Slovan Rosice 1:3 (0:1)

Branky: 55. Kučera – 34. Pazourek, 57. a 81. Koláčný

Rozhodčí: Tomanec – Drozdy, Pospíšil

ŽK: Byrtus, Vrbka, Kučera – Černý

Frýdek-Místek: Květoň – Konečný, Tamajka, Velner (K), Vengřínek – Vrbka (88. Klimeš), Byrtus (77. Křenek), Manzia, Barkov (46. Kučera) – Raab, Janša (72. Kovařík)

Rosice: Zádrapa – Černý (K), Zezula, Krejčí, Vítámvás (77. Kršák) – Koláčný (88. Šíp), Selinger – Praks (65. Sedláček), Novák, Pazourek (77. Šenk) – Dobrovodský (65. Fila)