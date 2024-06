Vzali byste se zkušenostmi z tohoto roku zpětně znovu ten loňský administrativní postup do třetí ligy? Jsem zrovna ten typ, který jde do každé výzvy. Rozhodl bych se stejně. Ve finále to ani jednomu klukovi neublížilo jak po osobní, tak sportovní stránce. Zažili přes třicet těžkých zápasů, naučili se nové věci a nabrali nové zkušenosti. Naučili se pracovat s tím, když se nedaří. Nemáme v zádech žádného mecenáše nebo investora, který by na nás tlačil. Děláme si to v Bohunicích sami. Někteří kluci hráli ještě před dvěma roky krajský přebor, ten skok je velký a nedá se to ošidit.

Bylo to maximum možného, na co jste v současné ekomonické situaci měli?

Troufnu si říct, že máme jednoznačně nejmenší rozpočet ze třetí ligy a nebyli jsme nejhorší tým. Musíme zapracovat na kolektivních výkonech, není to jenom o jednotlivých hráčích. Musíme najít větší buldoky, kteří by se prali o záchranu, na tomhle musíme stoprocentně zapracovat. A pak taky na defenzivě, dostávali jsme hodně gólů.

Kdy se to podle vás zlomilo?

Během jara kvůli našim výkyvům. Měli jsme lepší i horší pasáže, naše výkonnost nebyla furt stejná, ale hrozně kolísavá. Dva zápasy jsme zahráli skvělé a pak zase katastrofálně.

FOTO: Pohár už je jejich! Béčko Zbrojovky slavilo, kotli nabídlo i přestřelku

Je to pro vás velké zklamání?

Bereme to jako velkou zkušenost, ať už jde o mě, hráče i klub. Víme, kde máme rezervy a slabiny, co nám nešlo. Charakter a povahy se projevují, když se nedaří. Teď se ukázaly věci, na nichž musíme zapracovat.

Jak se kádr promění po návratu do divize?

Určitě budeme chtít novou krev, takže nějaké změny se udějou. Máme kádr odchovanců, s nimiž chceme sezonu začít. S hráči z hostování si sedneme a probereme, jak to vidí oni a jak my. Bez nějaké většího investora nemůžeme pomýšlet na velké věci. Už teď jsme udělali velké věci a v našich podmínkách vykouzlili třetí ligu, i když administrativně, ale museli jsme si v divizi uhrát to třetí místo. I v divizi, i když stojí méně peněz než třetí liga platí, že bez peněz hrá nedá.

Budete v týmu pokračovat jako hlavní trenér?

Je to jedna z věcí, kterou řeším. V Bohunicích jsem pátým rokem. Starám se o A tým, sháněl jsem po kamarádech a známých sponzory, budoval si kolem sebe nějaký tým a do toho trénoval. Před lety jsem říkal, že si chci s Bohunicemi zahrát třetí ligu a to se splnilo. Nějaké změny budou a trenérský tým určitě doplníme, asistenti zůstanou a rozložíme si povinnosti. Stálo mě to všechno hodně energie a aspoň budu mít víc času na rodinu a práci. Chci si odpočinout, ale zůstat v klubu nápomocen.

Smutek fotbalových Bohunic. Prohrály na Hané a sestupují ze třetí ligy

A v roli sportovního manažera zůstanete?

V tuto chvíli stoprocentně, mám potvrzenou jednu posilu. Ale jak říkám, chci aby nás bylo víc. Ten rok mě stál opravdu spoustu sil.

V souvislosti s Bohunicemi se mluví o příchodu Lukáše Kříže, který pomohl zachránit Zbrojovku ve druhé lize a v Bohunicích trénoval. Bude on tou posilou do realizačního týmu?

S Lukášem jsem velký kamarád, je to zdejší bývalý trenér. Zatím ale nic neproběhlo. Měl velmi náročný rok a musí si odpočinout, aby do toho měl chuť. Zažívá něco podobného jako já. Uvidíme, co přinesou další období.