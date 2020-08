Dvacetiletý mladík tak hned v generálce před startem Moravskoslezské fotbalové ligy splnil očekávání. „Mohlo by to takhle pokračovat. S mým výkonem nejsem tak spokojený, ztrácel jsem zbytečné balony, ale gól mi fakt pomohl. Jsem za něj rád,“ ulevilo se Filovi.

Branku už potřeboval, v mistrovském utkání se trefil naposledy koncem září na hostování ve Vyškově, shodou okolností pomohl k výhře 2:1 s Rosicemi. Na jaře v Líšni naskakoval vesměs jako střídající hráč.

Rosice o něj usilovaly několik měsíců, teď ho získaly na hostování. „S ředitelem Čejkou jsem byl v kontaktu od zimy, směřovali jsme k tomu, že když to nevyjde v Líšni, půjdu hostovat do Rosic. I na začátku přípravy to tak vypadalo a trenér Valachovič (kouč Líšně – pozn. red.) mě podpořil, že pro mě bude vzhledem ke mému věku lepší, abych hrál, než seděl na lavičce,“ líčil Fila.

Slovan Rosice - FK Hodonín 2:0

Poločas: 0:0.

Branky: 70. Fila, 82. Černý.

Rozhodčí: Marek – Líkař, Malimánek.

Diváci: 100.

Rosice: Zádrapa – Černý, Zezula, Drbal, Vítámvás (8. Kršák) – Kugler (46. Koláčný), Selinger (70. Šíp) – Dobrovodský (46. Pazourek), Novák, Fila – Malata (75. Fabuš).

Hodonín: Petráš – Helísek, Dresler, Dunda, Petráň – Bohun, Švantner, Urbančok, Kosorin, Žák – Čech. Střídali: Daníček, Mihál, Sasín.

Ve dvaceti letech má před sebou budoucnost, jen musí dozrát. „Všichni mi říkají, jak věří, že na druhou ligu mám, ale potřebuji na sobě pracovat hlavně po psychické stránce. Musím střílet góly, což je u mě zatím problém. Když se chytnu, půjde to,“ odtušil Fila.

V Rosicích poznal některé bývalé spoluhráče z Líšně, do kabiny rychle zapadl. „Znal jsem Miru Minárčika a Tadeáše Zezulu, další kluky od vidění, hrál jsem proti nim ve třetí lize. Věděl jsem, do čeho jdu. Zapadl jsem fakt super, kluci mi hodně pomohli v zápase,“ hlásil útočník.

Pátý celek třetí ligy podle tabulky z odehraného loňského podzimu začne nový ročník až za dva týdny v Kroměříži. V sobotu měl přivítat béčko Jihlavy, jenže mužstvo z Vysočiny je v karanténě a o náhradním termínu se jedná. „Myslím, že všichni budou spokojení, když klub bude opět hrát v popředí tabulky,“ přemítal Fila.

Hodonín odstartuje nový ročník divize D už nadcházejí neděli v Lanžhotu. Loňský podzim sehrál ve skupině E, ale pro novou sezonu se opět řadí do „déčka“. „Zase budeme hrát o postup, ale z této divize to bude těžší než loni. Největší soupeři jsou Zbrojovka B s Lanžhotem nebo Tasovicemi. Snad se nám postup podaří,“ zadoufal zkušený hodonínský zadák David Helísek.

Mužstvo od slovenských hranic složitě získává nové tváře, přesto oplývá výraznou kvalitou. „Na Slovácku hráči moc nejsou a když ano, raději jdou třetí ligy nebo do okolí Brna. Mančaft však máme dobře poskládaný, snad se to projeví výsledkově,“ přál si Helísek.

Generálka na nový ročník Hodonínu přinejmenším výsledkově nevyšla. „Herně to však byl náš nejlepší zápas v přípravě. Fotbal se samozřejmě hraje góly, prohráli jsme, ale naladění jsme dobře. Podle mě duel ukázal, že jsme nachystaní,“ uvažoval hodonínský obránce.

S obavou teď sleduje, zda se zhoršující situace kolem koronaviru v České republice opět promítne do fotbalové sezony. „Snad to nedopadne jako na jaře. Chce to jasná pravidla, co bude s nakaženým hráčem, celý tým nemůže na čtrnáct dní do karantény, aby neodehrál tři zápasy. Doufám, že bude vše v pořádku. Jsme natěšení, vždyť o body se naposledy hrálo skoro před rokem,“ podotkl Helísek.