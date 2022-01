„Znova se nám opakovalo, to co v předešlých zápasech v Trenčíně a se Zbrojovkou. Tedy ztráta koncentrace. Místo, abychom pustili balón do autu, tak to chtěl Bruno (Bruno Morgado, pozn. red.) uhrát, ale ztratil balón. Přišel centr před naši branku, kde to Dan Přerovský krásně uklidil na 2:1. Ke konci zápasu po standardní situaci a odraženém míči jejich hráč střílel po zemi, někdo to tečoval patou a došouralo se to do branky na 2:2,“ popsal trenér Jan Trousil chyby, které vedly ke ztrátě vítězství.