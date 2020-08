Je stejně náročný na sebe jako na své svěřence, což přináší úspěchy. „Pokud trenér nemá ambice jako hráč, je zbytečné, aby tu práci dělal. Nejsem tady kvůli penězům, chci, abychom hráli co nejlíp. Ale pokud bych viděl, že Rosice vyhrají třetí ligu, když na lavičce nebudu, hned odejdu. To je jasné,“ líčil s přímostí sobě vlastní Kugler.

Slovan dovedl do Moravskoslezské fotbalové ligy a nováček soutěže se po úvodním jarním kole dopracoval až na pátou příčku. Pak sezonu ukončila pandemie koronaviru. „Netrénovali jsme asi osm týdnů, poslední dva měsíce se už zase v tahu připravujeme,“ informoval Kugler.

Rosice ročník odstartovaly až o týden později než ostatní mužstva, protože jihlavské béčko muselo do karantény. První soutěžní duel tak sehrály až v Mol Cupu. Na hřišti divizního HFK Olomouc zvítězily 2:0, a postoupily do druhého kola.

Ve druhé sezoně Moravskoslezské fotbalové ligy po postupu klub neslevuje z ambicí. „Strašně rádi bychom hráli v podobných patrech jako v premiérovém ročníku v soutěži, ale vím, že druhá sezona bývá často zrádnější než první. Jestli nás předtím někdo podcenil, teď už to nehrozí. Kádr není slabší, než byl, spíš jsme o něco silnější. Chceme hrát v klidu, pokud možno co nejvýš a nestrachovat se o záchranu,“ řekl ředitel Slovanu Petr Čejka.

Zatímco v posledních sezonách se kádr Rosic příliš neobměňuje, tentokrát došlo k nuceným zásahům. Útočník Petr Kirschner zamířil do rakouského Retzu, záložník Jan Nedvěd do Velkého Meziříčí a Libor Daněk do Velké Bíteše. „Především první dva nám budou chybět, nejen jejich výkonnost, ale i charakterové vlastnosti. Škoda, že jsou pryč, byť chápu důvody. Kirschner šel do Rakouska kvůli financím, Nedvěd bydlí ve Žďáru a má náročnou práci, proto si vybral Velmez. Skoro jsem to oplakal,“ hlesl jedenapadesátiletý Kugler.

Místo nich přišli mladí talentovaní hráči. Vedení klubu si hodně slibuje od útočníka Adamy Fily, který hostuje z druholigové Líšně. „Mám rád hladové fotbalisty, kteří chtějí vyhrávat a něco dokázat. Máme zkušenosti v podobě Malaty, který však nemůže hrát do sta let. Pořád říkáme, že potřebujeme útočníka jako náhradu za něj do budoucna. Filu sledujeme víc než rok a víme, že je to vynikající fotbalista. Takového jsme chtěli,“ těšilo kouče.

Z brněnské Zbrojovky přestoupili obránce Dominik Blažík a záložník Tomáš Dobrovodský. „Naše finanční možnosti jsou omezené, ale chtěli jsme tým omladit. Tomáš je přes kopec z Ivančic, je to pracovitý hráč, nechybí na žádném tréninku a má skvělé kondiční parametry,“ popsal nováčka v mužstvu Kugler.

Po dlouhodobém zranění se mu vrací Petr Šíp, herní praxi už nabírá i jeho syn Michal Kugler. S nimi nabývá mužstvo na síle a odchody zacelí. „Věřím, že i Jirka Koláčný potvrdí, co v něm vidíme. Je to nadstandardní hráč na třetí ligu a čekám od něj lepší výkony. Jdeme do sezony s pokorou a díky pracovitosti jsme schopní dosáhnout co nejlepších výsledků. Jsme zkušenější o půlrok, který jsme už v soutěži odehráli,“ doplnil Kugler.