Přestup Krejčího: Pro Rosice pocta i vzor talentům. Kolik peněz dostanou?

Když v roce 2006 Ladislav Krejčí poprvé nazul kopačky, nosil na sobě žlutý dres. Svou kariéru totiž načal v rodném městě – v Rosicích, kde dělal první fotbalové krůčky. A z města na Brněnsku, kde žije přes šest tisíc obyvatel, to dopracoval až do kádru účastníka Ligy mistrů. „Zní to pěkně. Je to pro nás pocta, že odtud pochází a začal u nás s fotbalem,“ říká rosický předseda klubu Zdeněk Fukan o přestupu pětadvacetiletého fotbalisty z pražské Sparty do španělské Girony.

Před rokem Ladislav Krejčí přivezl do rodných Rosic ukázat i trofej pro vítěze FORTUNA:LIGY. | Foto: Deník/Jakub Tručka