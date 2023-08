V minulé fotbalové sezoně zářil v divizi, do hlavního mužstva Zbrojovky se však výrazněji neprosadil. V první lize sbíral starty jen po minutách, i proto se Lukáš Rogožan rozhodl pro změnu. Těsně před začátkem nového ročníku posílil třetiligový Start, v jehož kádru byl měl být jednou z hlavních ofenzivních zbraní.

Křídelník Lukáš Rogožan (v červeném) posílil těsně před startem sezony třetiligový Start. | Foto: Deník/Sabir Agalarov

Vyškovský odchovanec tak změnil dres po třech letech, ve kterých hájil barvy Zbrojovky. „Měl jsem i nějaké jiné nabídky, chvíli jsem přemýšlel. Nakonec jsem se ale rozhodl pro Start,“ nastínil třiadvacetiletý fotbalista.

Do kádru třetiligového nováčka dorazil Rogožan jen pár dní před startem ročníku, v prvním kole ale rovnou naskočil do základní sestavy. „Máme nový tým, před prvním kolem jsem absolvoval ve Startu jen tři tréninky. Úplně se ještě neznáme, ale máme dobrou partu, držíme při sobě. Musíme se sehrát, ale myslím, že to nebude problém,“ popsal.

Z pozice levého křídelníka by měl pravidelně zaměstnávat obrany soupeřů, v minulém ročníku byl v divizi téměř k nezastavení, za B tým Zbrojovky dal jen za podzim šestnáct gólů. „Nevnímám, jestli to je kariérní posun, nebo ne. Zahrál jsem si něco v lize, spíš jsem ale v dresu Zbrojovky nastupoval v divizi. Teď jsem v novém týmu, snažím se makat naplno, abych odevzdával co nejlepší výkony,“ ujistil Rogožan.

Historická premiéra ve třetí lize se Startu minulý týden nevydařila, nováček doma podlehl Zlínsku 0:3. „Takový start jsme si nepředstavovali, hlavně když jsme první zápas hráli doma. Chtěli jsme vyhrát, začít sezonu třemi body, navíc jsme věděli, že hrajeme před vlastními fanoušky dvakrát po sobě, takže jsme se hodlali dobře odrazit,“ mrzelo bývalého mládežnického reprezentanta.

Brněnskému týmu se nevedlo ani na jednom konci hřiště, v obraně kupil chyby, v útoku zahazoval šance. „Těžko něco říkat, když to skončilo 0:3. Myslím ale, že kromě posledních dvaceti minut, kdy už to od nás bylo hektické, jsme hráli vyrovnaný zápas. Taky jsme měli tři tutovky, nedali jsme gól ani do prázdné brány. Měli jsme i smůlu,“ rekapituloval ofenzivní šikula.

Ten mohl hned v prvním kole vstřelit gól, který by aspiroval na trefu sezony, za stavu 0:1 se totiž ze středu hřiště pokusil přelobovat hostujícího gólmana a jeho pokusu chyběl jen kousek. „Soustředil jsem se jen, ať míč pořádně podkopnu. Chtěl jsem to trochu přitlačit a nakonec to bylo možná o metřík výš,“ řekl Rogožan.

Spravit náladu si Start může už dnes, kdy jej čeká jeden z nejpikantnějších duelů sezony, od šesti hodin večer přivítá druhého nováčka z Bohunic. „Nechci nás nějak dostávat pod tlak, že musíme vyhrát, ale ne druhou stranu je nutné na začátku urvat nějaké body, ať se nám hraje líp,“ dodal.