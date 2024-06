Jakou změnou projde v létě Start a jaké slovo při rozhodování budete mít vy?

Základní věc, aby vše fungovalo dobře, je, aby se na výběru nových hráčů podílel i trenér, který je načichlý denní prací, i když důležitá je samozřejmě i součinnost s předsedou a sportovním manažerem. Noví hráči určitě přijdou, ale je třeba taky nasledovat stávající kluky ze Startu, jak jsou na tom s formou a se smlouvami a nezbavovat se dobrých hráčů. Kluci ve Startu jsou kvalitní, jenom je jich málo.

Ale sezona nevychází podle představ, Start bojoval docela dlouho o záchranu…

V této sezoně se stala taková věc, že tam bylo dost zranění a tak v nějakém zápase třeba chyběl útočník. Z toho pak byly ty nebody… Za prohry nemůže trenér Frimmel. Musíme kádr výrazně doplnit. Podle mě je třeba mít osmnáct hráčů plus dva brankáře.

Jste už v kontaktu se stávajícím týmem?

Ne, vůbec ne. S panem Procházkou jsem v kontaktu samozřejmě pomalu víc než se ženou, protože se bavíme o změnách, ale je to boj. Jsme tu čtyři týmy z Brněnska, druholigové kluby Vyškov a Prostějov jsou kousek odsud a poptávka po hráčích je obrovská. Samozřejmě se dívám po klucích, které znám z dřívějších angažmá a od nichž vím co očekávat. Ale není to tak, že by se hráči ze Startu měli začít bát, jsou tu taky výborní hráči jako třeba kapitán Šimon Šumbera.

Start Brno si prakticky zajistil záchranu v soutěži při dva týdny staré výhře 3:2 doma nad Hlučínem, takto hráči slavili rozhodující gól

Zdroj: Václav Petrů

Budete mít za cíl zabojovat o postup do druhé ligy?

Mám vždy ty nejvyšší ambice. Chci vyhrát, i kdybych nastoupil proti Realu Madrid (smích). Nevím ale, jestli se to podaří. Hlavně, ať nehrajeme o záchranu, ale to neznamená, že se to nemůže stát. Pro úspěch nepotřebuju mít v týmu nejlepší fotbalisty, ale takové kluky, kteří chtějí něco dokázat, to je základní věc.

A je reálné hrát o nejvyšší příčky už v příští sezoně?

Nevidím důvod proč ne. Ale teprve uvidíme. Ze druhé ligy spadla Kroměříž, nabitý hráčský kádr má Znojmo, bude tam béčko Zbrojovky, čekají nás derby s Rosicemi a možná i s Bohunicemi, kde se rozdíly mažou…Nechci na někoho zapomenout. Třetí liga je nabitá, takže to bude složité. Navíc pořád ještě do konce sezony chybí dohrát dva zápasy. Pak budeme mít tří přípravné duely plus Mol Cup a pak se uvidí.

Kdy začnete přípravu?

5. července s tím, že kluci se budou připravovat individuálně. Chceme jím dát aspoň chvíli po sezoně vydechnout, protože pokud si ti kluci neodpočinou, pak nebudou v pohodě. Spolu se sejdeme 8. července a začneme naplno.

FOTO: Moravské Knínice slaví! Zvládly malé finále a postupují, po čem touží teď?

Z divizní Líšně se vracíte do třetí ligy. Berete to jako krok kupředu?

Myslím si, že když jsem byl v Líšni, fungovalo to tam dobře. Byl tam osvícený pan Hladiš (Karel Hladiš - předseda klubu - pozn. red.) a není to něco míň než teď, i když šlo o divizi. Samozřejmě se do Startu těším hodně. Chodí na něj hodně fanoušků, pan Procházka je zapálený a je to pro mě výzva. Mám rád, když lidi pracují naplno.

Jak se zpětně ohlížíte za trochu nečekaným dubnovým koncem v líšeňském béčku?

Konec byl takový, jaký byl. Jsou to malichernosti. Na nikoho se nezlobím. Je to velmi dobře vedený klub a s panem předsedou mám přátelský vztah. Na Líšeň nikdy nezapomenu, ale chci být opravdu hlavní trenér. V Líšni je hlavní trenér jeden - Milan Valachovič. Je to opravdu kvalitní kouč a přeju mu, ať se dostane do první ligy.