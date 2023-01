Modeling místo fotbalu. Švantner využil životní šanci v Bangkoku

Pro spoustu lidí by znamenala podobná zkušenost razantní změnu života, šestadvacetiletý záložník však přirovnává modeling k fotbalu. "Pracovní náplň je podobná, neustále se snažím trénovat. Pravda je, že se tolik nesoustředím jen na fotbal, ale určitou zátěž pořád mám. Člověk do toho nevidí, pokud si oba světy nevyzkouší. Teď můžu říct, že svět modelingu a sportu je hodně podobný," prozradil bývalý hráč Českých Budějovic, Varnsdorfu či Benešova.

Patrik ŠvantnerZdroj: archiv Patrika Švantnera

Jeden zásadní rozdíl však přece jenom uvedl. "Pracujeme brzo ráno, z Bangkoku vyjíždíme do lokací třeba ve čtyři hodiny ráno. Pak fotíme někdy i deset hodin v kuse, což je dost náročné fyzicky i psychicky. Jsou tady velká vedra, k tomu vysoká vlhkost. Zažil jsem i dny, kdy jsme se celý den vystavovali přímému slunci, ve stínu bylo dvaatřicet stupňů. Ale střídá se to, jsou i dny, kdy jsme zavření v klimatizovaném studiu a focení netrvá tak dlouho," odlehčil.

Jak se vlastně bratr České Miss pro roku 2015 Nikol Švantnerové dostal k modelingu? "Oslovila mě přední česká agentura. Snažil jsem zkombinovat modeling s fotbalem a šlo to. Když jsme měli tréninky a zápasy, byl jsem v Hodoníně, volné dny jsem věnoval focení. Jakmile práce přibývalo, tušil jsem, že jednou se budu muset rozhodnout pro jedno z toho. Neřekl bych, že jsem teď udělal ten krok, ale vzhledem k mým zdravotním problémům se stehnem, jsem se na pár měsíců rozhodl pouze pro modeling," netajil Švantner, který však nevyloučil start v některém ze zápasů jarní části MSFL.

Zranění, které ho v posledních zápasech limitovalo, se týká třísla. "Už jsem s tím měl problémy v minulosti, tenkrát jsem podstoupil plastiku tříselného kanálku," specifikoval své zranění.

Čtvrtníček bojuje o místo v Hodoníně: S novými majiteli Znojma jsem se neshodl

Oznámit svůj úmysl nebylo pro syna hlavního kouče hodonínských fotbalistů jednoduché. "Vím, co pro taťku a zároveň trenéra v jedné osobě fotbal znamená. Počítal se mnou a svěřil mi v týmu určitou roli. Jeho první reakce mě však potěšila. Řekl, že je to šance, která se nemusí opakovat a pochopil mé rozhodnutí. Pak už jsme spolu rozebírali mé zranění a následné varianty, jak se z toho dostat zpět do formy. Nedokážu předpovědět, zda nebude nutná další operace," dodal Švantner.