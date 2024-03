Podle postavení v tabulce budou jeho svěřenci v sobotu opět favoritem. Start je totiž sedmý, Bohunice se krčí na spodku tabulky. Úvod jara však ukázal, že Tatran na jaře bude výrazně lepším mužstvem.

Bohunice sice padly v Hlučíně 0:1, předvedly ale velmi sympatický výkon. „Výsledkově to hodnotím negativně, herně jsme ale od třicáté minuty byli lepším mužstvem. V úvodu jsme nehráli to, co jsme plánovali, možná i kvůli zbytečnému strachu a respektu k soupeři, poté jsme to ale vzali do vlastních rukou a Hlučín přehrávali. Jen jsme nedotáhli šance do gólu, což nás mrzí, ale kluci tam nechali všechno a ukázali cestu, jakou by to mohlo jít,“ rekapituloval bohunický lodivod František Schneider.

Vzhledem k postavení v tabulce pro Tatran brněnské derby není tak moc prestižním utkáním, bodovat totiž potřebuje v maximálním počtu případů, aby se vyškrabal ze sestupových pozic. „V naší pozici je každé utkání důležité a je jedno, jestli to je derby nebo ne. Kluci jsou připravení fyzicky i psychicky na to, co je čeká, a věřím, že mužstvo je natolik silné, že jsme schopní to v sobotu dotáhnout,“ podotkl Schneider.

Možná prestižněji tak sobotní dopolední duel vnímá Start, který se ze sedmé příčky stále snaží o útok na přední pozice. „V pondělí jsme ještě dojeli první jarní kolo a pak už se začali chystat na brněnské derby. Očekávám zase početnou návštěvu a bouřlivou atmosféru, bude to určitě velmi vypjaté utkání. Kvůli takovým zápasům ale fotbal děláme, těšíme se na to. Uděláme vše pro to, abychom duel zvládli,“ slíbil Frimmel.

Oba týmy v zimě opět výrazně obměnily kádr, některé posily dorazily až na posledních chvíli, i proto Bohunice i Start věří v postupné zlepšování výkonů díky lepšímu sehrávání mužstva.

Větší hráčský průvan byl v kabině Startu, který hned na úvod zvítězil na hřišti Zlínska, spokojený se změnami je ale i Tatran. „Chtěli jsme ještě jednu dvě posily, což se nepodařilo. Byly tam administrativní i kvalitativní důvody, kluci se rozhodli pro jiná mužstva. S aktuálním kádrem jsme ale spokojení a věřím, že jsme konkurenceschopní a nevzdáme to až do konce. S Hlučínem jsme si to hned potvrdili,“ dodal Schneider.