Michal Kugler opustil Rosice začátkem září po pěti a půl letech na vlastní žádost. Ředitel klubu hned oslovil tři kandidáty, jenže žádný nemohl okamžitě nastoupit. „Ani po podzimu se u nich situace nezměnila a protože se žádná adekvátní náhrada nenaskytla, rozhodl jsem se pokračovat. Od nové sezony už přijde jiný trenér,“ podotýká Čejka.

Přitom už náročná funkce ředitele třetiligového klubu mu zabírá valnou část času. A jaro bude ještě složitější. „Máme před sebou i s dohrávkou osmnáct mistráků. Na druhou stranu za deset let v Rosicích se mi podařilo vybudovat takovou trenérskou a funkcionářskou strukturu, že mi vše zabere daleko míň času než dřív. Mám oporu v dalších dvou trenérech, kteří mi dost práce usnadní a najdu si čas na rodinu. Sice trénujeme pětkrát týdně, ale nemám stoprocentní účast, dávám prostor svým asistentům,“ vysvětluje šestatřicetiletý hlavní kouč.

V kádru šestého celku po podzimní části došlo zatím k jediné změně. Do Lanžhotu se vrátil slovenský krajní obránce či záložník Peter Šenk. „Rozhodl se kvůli rodině, dojíždění pro něho bylo ubíjející,“ líčí Čejka.

Do přípravy se naopak zapojil Štěpán Přikryl, který poslední dvě sezony strávil v Otrokovicích. Nastupuje na stejné pozici jako Šenk. „Chtěli jsme přivést jednoho hotového hráče, což se zatím nepovedlo, ale nikde není psáno, že to nebude Přikryl. Zatím se jeví dobře a pokud uspěje, na jaře bude u nás, rozhodneme se po dvou, třech zápasech,“ nastiňuje hlavní trenér. „Po sezoně jsem oslovil několik hráčů, ale možná jsem moc nenasytný, všichni jsou na přípravách ve druhé lize. Čekáme, zda se někdo z kluků uvolní,“ dodává.

Program přípravy

sobota 29. ledna: MFK Vyškov – FC Slovan Rosice

sobota 5. února: FC Zbrojovka Brno B – FC Slovan Rosice

sobota 12. února: FK Blansko – FC Slovan Rosice

sobota 19. února: SK Líšeň – FC Slovan Rosice

Z hostování ve Spartě Brno se vrátil středopolař Michal Kugler, po operaci klíční kosti už je fit Erik Sedláček a šanci v prvním týmu dostávají talentovaní dorostenci Tadeáš Mutina, Vojtěch Haminger a Jan Oborný. „Líbí se mi, že v Rosicích pracujeme s našimi kmenovými hráči, nikoho na hostování nemáme a s takovými hráči se pracuje líp. Kádr máme početný a dost kvalitní, šesté místo je důkaz,“ má jasno ředitel.

Ovšem solidní výkony fotbalistů Slovanu neunikly pozornosti druholigových klubů. Například o forvarda Adam Filu usilovaly Vyškov či Prostějov. „Pro mě byla jasná volba zůstat v Rosicích, cítím se tady dobře, máme super kolektiv i trenéra, ať už to je Petr Čejka, nebo předtím Michal Kugler. Po sportovní stránce jsem měl chuť to zkusit, ale bilo se to ve mně, protože studuji a do toho pomáhám otci v rodinném podniku. Celkově to bylo náročné období a řekli jsme si, že ještě půl roku v Rosicích zůstanu, abych pravidelně hrál a pak se o tom můžeme znovu pobavit,“ přibližuje dvaadvacetiletý forvard.

Jeho bratr Daniel Fila nastupuje v nejvyšší soutěži za Mladou Boleslav, takže v rodinné firmě s domácími a hospodářskými potřebami moc nepomůže. „Je dobré, že se mu daří, ale jeden fotbalista asi stačí. Chci pokračovat v rodinném podniku, který založil můj děda, teď tam pracují otec s mamkou. Bratr je furt pryč, takže zbylo na mně, abych pomohl. Začal nám teď fungovat e-shop, o který se starám,“ líčí Adam Fila.

V patnácti podzimních kolech třetí ligy vstřelil jediný gól, další přidal v poháru, takže má co zlepšovat. „Týmově jsme předváděli dobré výkony, umístění tomu taky odpovídá, ale ode mě to mohlo být lepší. Ze začátku jsem měl potíže se zraněním, neabsolvoval jsem celou letní přípravu. Můj cíl je dát pět, šest gólů a když skončíme v tabulce do pátého místa, bude to krásné,“ vyhlíží Fila.

Ředitel a trenér v jedné osobě zůstává v prognózách opatrnější. „Šesté místo je bombastické, ale MSFL bude ještě dlouhá a náročná, nepovažuji Rosice za zachráněné. Priorita je co nejdřív se dostat z bojů o sestup, k čemuž bude podle mě potřeba minimálně čtyřicet bodů. Vše navíc považuji za nadstandard,“ upozorňuje Čejka.