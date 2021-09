Ve svých čtyřiadvaceti letech zaznamenal v profesionální soutěži devětatřicet zápasů. A přestože v premiérové sezoně ve druhé lize odehrál v líšeňském dresu v průměru přes padesát minut na utkání, v té minulé jeho vytížení rapidně kleslo.

Václav Minařík

narozen: 28. dubna 1997

post: defenzivní záložník

současný klub: Blansko

bilance v aktuální sezoně:

počet zápasů: 6

průměr odehraných minut: 76

počet gólů: 0

počet karet: 0

Na hřišti strávil v průměru jen dvanáct minut. „Je velký rozdíl, jestli hraju jen část zápasu, nebo celý. Minutáž jsem v poslední době neměl v Líšni skoro žádnou,“ hlesl Minařík.

Navíc coby defenzivní záložník mnohdy nastupoval na nezvyklém postu. „Když jsem dostal příležitost od začátku, dva ze tří zápasů jsem hrál na kraji zálohy, což vůbec není moje pozice. Věděl o tom i sám trenér Valachovič (líšeňský kouč Milan Valachovič – pozn. red.), jenže se mu tam uvolnilo místo a zkusil to se mnou. Není to ale nic pro mě,“ přiznal Minařík.

Do brněnského celku se vrátí zase po konci podzimní části, kdy se svými spoluhráči absolvuje zimní přípravu. „V Líšni mám smlouvu ještě do konce sezony a určitě chci zabojovat o místo v kádru. Cíl je se tam ukázat a jak všechno dopadne, záleží už jen na trenérovi. Pokud to nevyjde, budu hledat zase něco jiného,“ řekl Minařík.

Do Blanska s ním odešli na půlroční hostování také záložníci Lamine Fall a Guy Reteno Elekana a vedení líšeňského klubu jim přislíbilo, že v podzimní části budou s druholigovým kádrem příležitostně dál aspoň trénovat. „Teď to ale vůbec nefunguje, protože v Blansku máme taky dost tréninků a nepolevili jsme. V Líšni mají hráči jen jeden ranní navíc,“ prozradil Minařík.

S trenérem Valachovičem je přesto stále v kontaktu. „Ze začátku byla komunikace s ním hodně intenzivní, volali jsme si opravdu pravidelně. Teď je to sice míň, ale pořád spolu mluvíme. Není to tak, že jsem odešel a už o mě nemá zájem,“ podotkl Minařík.

Ten v Blansku naskočil v této sezoně do šesti třetiligových duelů, v nichž odehrál v průměru šestasedmdesát minut. „Angažmá v Blansku hodnotím dobře, zápasové vytížení jsem našel, i když jsem byl zraněný a poslední dva zápasy do hry moc nezasáhl. Navíc jsem překvapený, jak se nám zatím daří,“ zmínil Minařík.

Blanenský kádr se totiž v létě po sestupu z druhé ligy výrazně proměnil. „Vůbec jsem nevěděl, co čekat, ale po prvním týdnu přípravy obavy opadly. Tým se povedlo dobře složit, většina kluků se zná, což nám hodně pomohlo,“ pravil Minařík.

Blanenští fotbalisté se po sedmi zápasech nacházejí v třetiligové tabulce s patnácti body na šestém místě. Naposledy ale prohráli s rezervou Slovácka 1:3. V sobotu je čekají poslední Otrokovice. „Chceme se vrátit na vítěznou vlnu a i navzdory tomu, kde se Otrokovice nacházejí v tabulce, nepůjde o jednoduchý souboj,“ uvedl pro klubový web blanenský hráč Marek Mach.