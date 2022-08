Gólové hody zahájil již ve třetí minutě křídelník Erik Sedláček. „Branku jsem dal hlavou po centru z pravé strany. Mám asi 172 centimetrů, takže jsem spíš menší hráč a není to pro mě typické, ale už jsem takhle pár gólů dal. Ve třetí lize to však pravděpodobně bylo poprvé. Hodně nám to pomohlo, byli jsme dominantnější a mohli rozhodnout už do poločasu,“ popsal pětadvacetiletý záložník.

Stejný hráč vedení Rosic v prvním poločase ještě znásobil, po přestávce však hosté udeřili z rohu a zápas mohli zdramatizovat. „Druhou půli jsme začali inkasovaným gólem po naší chybě ze standardky. To nás trápí, dostáváme lehké góly ve chvíli, kdy nejsme koncentrovaní a podceníme situaci. Stalo se to v poháru, přípravě a teď i v prvních soutěžních zápasech. Zaměříme se na to,“ hlásil rosický kouč Petr Čuhel.

Jeho svěřenci se však o body dělit nehodlali a soupeři přidali další tři branky. „Pak už jsme to zvládli. Každá výhra do začátku je důležitá, doufejme že bude mít pozitivní vliv na sebevědomí kluků, ale musíme zůstat pokorní. Čeká nás teď těžký zápas s Hodonínem,“ připomněl lodivod.

Čuhel se do Rosic letos před sezonou vrátil po dlouhých letech strávených v první a druhé lize. „Těšil jsem na to. Rosice mají skvělý fanklub, který kluky povzbuzuje celý zápas. Diváci byli spokojení, jelikož jsme od začátku vedli. Musíme to však potvrzovat i v dalších zápasech. Soutěž je velmi dobrá a vyrovnaná, nic se nesmí podcenit,“ nepodléhal uspokojení bývalý kouč Zbrojovky či Příbrami.

Že by třetí ligu mohly rozhodnout jeho zkušenosti, odmítá. „Vůbec to není o mě. Trenéři jsou v soutěži kvalitní a hlavní je, co převede mužstvo. Je to o celkovém pojetí. Rosice trénují skvěle, asistent Petr Malata je výborný a má před sebou určitě trenérskou kariéru, šikovné je také vedení klubu,“ vyzdvihl Čuhel.

Tým přebral po historicky nejúspěšnější sezoně Rosic. Klub minulý ročník skončil na páté příčce a letos opětovně hledí k výšinám. „Sezonu odehráli skvěle tak jsem se ptal, proč mění něco, co funguje. Bylo to však kvůli pracovnímu vytížení Petra Čejky, takže jsme se domluvili. Samozřejmě je tu po takové sezoně tlak a bude těžké to obhájit, ale všichni tady dělají na maximum. Chceme hrát zase nahoře,“ dodal Čuhel.

Se vstupem do nového ročníku musí být v klubu spokojení. Po dvou zápasech jsou Rosice třetí, když v prvním kole porazili béčko ostravského Baníku 2:1. „Nepočítali jsme, že bychom tam mohli vyhrát. Po bojovném výkonu jsme to však umlátili, takže jsme to pak chtěli potvrdit i proti nováčkovi doma,“ popsal Sedláček.

Ten v Ostravě odehrál 85 minut a spolu se dvěma góly proti Frýdlantu zažívá po letech utrpění idylický vstup do sezony. Minulý rok jej hned dvakrát vyřadila zlomenina klíční kosti. „Před tím jsem měl problémy s nártem a koleny, všechno to bylo šílené. Vždy jsem odehrál celou přípravu a pak se mi to přihodilo. Na jaře jsem se vyléčil a stihl posledních pár kol, takže jsem se odhodlal jít do letní přípravy naplno. Bylo to psychicky dost náročné. Mám na každé straně jizvy asi třináct centimetrů, takže kluci říkali, že vypadám jako bych přišel z války. Všichni vtipkovali, ať se v přípravě nezraním, to se povedlo, což pro mě bylo důležitější než nějaká forma,“ vyznal se středopolař.

JAROSLAV GALBA

Slovan Rosice - Frýdlant n. Ostravicí 5:1 (2:0)

Branky: 3. a 37. Sedláček, 54. Selinger, 73. Fila, 90. Kulík – 48. Varadi.

Rozhodčí: Bělák – Rosický, Julínek.

ŽK: 77. Kulík – 12. Varadi.

Diváci: 220.

Slovan Rosice: Zádrapa – Zezula, Praks, Novák, Buchta, Koláčný (84. Kršák), Fila (75. Kulík), Černý (84. Krejčí), Selinger (75. Dobrovodský), Sedláček (75. Přerovský), Přikryl.

Frýdlant nad Ostravicí: Prepsl – Švrček, Kulhánek (46. Indra), Marek, Literák, Šafner, Kučera (89. Papík), Varadi (66. Hajnoš), Staněk, Velička, Juříček (66. Hladík).