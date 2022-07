Do letní přípravy vstoupil Slovan před týdnem se zkušeným Petrem Čuhelem, který vedl v první lize Zbrojovku Brno a Příbram. „Pro mě je to návrat do Rosic, kde jsem několikrát byl jako hlavní kouč, postupovali jsme z I. B a z I. A třídy, než jsem šel do Mladé Boleslavi,“ ohlížel se dvě dekády nazpět. „Když jsem měl volno, Rosice jsem vždycky sledoval a rád se vracím,“ řekl Čuhel Deníku Rovnost.