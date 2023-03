Rosice podlehly béčku ostravského Baníku 0:1. A opět se tak stalo na domácím hřišti. „Prohra s Baníkem byla pátá v sezoně a pátá domácí. Kromě zápasu s Uničovem jsme přitom ve čtyřech další zápasech nebyli horší. Mrzí mě to kvůli divákům, Rosice vždycky doma bodovaly. Věřím, že je to jen dílo náhody a nestane se z toho trend,“ přál si ředitel klubu Petr Čejka. Další domácí duel čeká Slovan v sobotu od tří hodin odpoledne, kdy v jihomoravském derby přivítá Hodonín.

Přitom loňské jaro Slovan z devíti domácích utkání osm vyhrál a jednou remizoval. „S klukama jsme se bavili na tréninku, že se to otočilo, ale věříme, že jednou dvakrát doma urveme výhru a zase to bude úplně jinak,“ doufal rosický záložník Štěpán Přikryl.

Fotbalový klub z Brněnska sice po úvodním jarním kole klesl na čtvrtou příčku, ta však stále o jednu pozici převyšuje historicky nejlepší umístění klubu z minulé sezony. „Podzim se nám extrémně povedl výsledkově i herně. Náš cíl pro jaro je překonat loňské páté místo, ale bude to hodně těžké, o čemž svědčil první zápas s Baníkem,“ hlesl Čejka.

Mužstvo opustili tři obránci: Pavel Drbal zamířil do Sparty Brno, Jan Krejčí do Rakouska a s Janem Vítámvásem klub neprodloužil smlouvu. Ani jeden z nich však nepatřil do základní sestavy. „V poslední době toho moc neodehráli, takže jsme se domluvili na ukončení spolupráce,“ popsal ředitel Slovanu. „Omlazujeme, měli jsme jeden ze tří nejstarších kádrů MSFL, ale není to cílený proces, přišlo to nějak samo,“ doplnil.

DVĚ NADĚJNÉ POSILY

Klub naopak získal dva nadějné hráče: levonohý krajní obránce či záložník Matěj Novotný přestoupil z Mladé Boleslavi, útočník či ofenzivní záložník Fabián Matula přišel z brněnské Zbrojovky. „Trenér v nich vidí velkou perspektivu. Kupovali jsme je jako investici do budoucna, oba mají obrovské předpoklady stabilně hrát třetí ligu a pomoct nám,“ uvedl Čejka.

V úvodním jarním kole proti Baníku naskočil do základní sestavy Přikryl, který nehrál od konce srpna, kdy si v domácím duelu se Znojmem zlomil lýtkovou kost. „Od té doby jsem měl dlouhou rekonvalescenci, kterou jsem ukončil se začátkem přípravy v lednu. Měli jsme dost přáteláků, takže jsem získal herní praxi a těší mě, že mi trenér dal důvěru hned v prvním utkání,“ řekl Přikryl.

Motivuje ho také velká konkurence v kádru. „Dva kluci seděli dokonce na tribuně. Je nás sedm krajních hráčů, takže všichni musíme pořád makat. Na každý zápas může být jiná sestava, panuje tu zdravá konkurence,“ podotkl záložník Slovanu.