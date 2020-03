„Jsem rád, že nejsme coby nováčci braní za otloukánky, jako třeba Kladno v hokeji. Kdybychom zvládli poslední zápas s Otrokovicemi, mohli jsme být druzí. I tak je šesté místo skvělé. Doufám, že se v první polovině tabulky udržíme i na jaře,“ přál si ředitel klubu z Brněnska Petr Čejka.

Stále o záchranu

Rosice uzavřely podzim prohrou 0:1 na hřišti dvanáctých Otrokovic, na druhé Petřkovice tak ztrácejí dva body. Na vedoucí Blansko šest. „Bylo by krásné vylepšit šesté místo, ale stejně jako řada mančaftů ještě bojujeme o udržení ve třetí lize. Není to klišé. Pořád potřebujeme na jaře uhrát spoustu bodů. Soutěž je strašně kvalitní a bude to hodně náročné. Na podzim se nám dařilo, měli jsme i štěstí, což se na jaře dít nemusí a pak vznikne problém,“ upozornil Čejka, jenž dělá zároveň asistenta kouče Michala Kuglera.

Jedinou zimní posilu představuje navrátilec Tomáš Praks. Obránce, který před rokem zamířil do divizního Startu Brno, opět navlékne žlutočerný dres. „Třetí ligu beru jako závazek. Je to těžší soutěž, s větším tlakem, dostáváme náročnější pokyny od trenéra, hraje se víc takticky. Na tuhle soutěž se taky víc kouká,“ podotkl Praks.

V kolonce odchodů se objevilo jediné jméno, talentovaný útočník Dominik Moučka zamířil do rakouského Poysbrunnu. Mistr světa do 21 let v malém fotbale většinu podzimu naskakoval jako střídající hráč.

To Praks přichází s ambicemi na zahajovací jedenáctku. „Už u nás byl, jenže musel skončit kvůli práci. Teď má novou a v přípravě se jevil velmi dobře. Bude posila, jedná se určitě o hráče základní sestavy,“ přiblížil staronovou tvář Čejka.

Konkurence klubů

Do větší obměny kádru se Rosice nepustily. „Nedopadl příchod některých hráčů, které jsme chtěli. V zimě bývá daleko těžší někoho přivést než v létě, panuje tady obrovská konkurence s kluby jako Líšeň, Blansko, Vyškov, Velké Meziříčí či Znojmo. Na druhou stranu jsme nechtěli moc kádr měnit, protože v létě po postupu prošel velkou obměnou. Uhráli jsme šesté místo, takže jsme do něj razantně nezasahovali,“ poznamenal ředitel.

Slovan stejně jako na podzim čeká i náročný úvod jara: už tuto sobotu doma od půl třetí odpoledne hostí Olomouc B, následně přivítá Petřkovice, absolvuje duel ve Frýdku-Místku, domácí zápas s béčkem Slovácka a pak jede do Znojma. „Los je stejně hrozný jako na podzim, ale nevybereme si, v soutěži není slabý mančaft,“ bral Čejka harmonogram s nadhledem.