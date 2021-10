Do konce podzimní části Moravskoslezské fotbalové ligy zbývá šest utkání. „Soutěž je vyrovnaná a zápasů máme před sebou ještě dost. Proto furt poctivě makáme, třeba teď v týdnu nebyl ani jeden trénink, kdybychom měli pod dvacet hráčů. Kluci dostávají dávky, jaké měli i za starého kouče a určitě tady nehrozí nějaké sebeuspokojení,“ zdůraznil Čejka.

Čejka dosud v této sezoně vedl Rosice z pozice hlavního kouče k šesti soutěžním zápasům, z nichž prohrál jen jediný. Celek z Brněnska padl pouze s FKM Vysočina Jihlava, když branku na 1:2 obdržel v 92. minutě. „Takovou šňůru jsme tady nikdy neměli, ale určitě to nijak nepřeceňuju, protože není nic lepšího než zdědit tým po trenéru Kuglerovi. Kluci jsou po všech stránkách skvěle připravení, navíc se nám vyprázdnila marodka. Získali jsme patnáct bodů z osmnácti možných a čtvrtá pozice je na Rosice nadstandardní umístění,“ liboval si Čejka.

Ten se kromě vedení třetiligového družstva neustále stará také o chod klubu. „Kdo ví, co tady v Rosicích dělám, je mu jasné, kolik toho mám. Práce u týmu sice není na plný úvazek, ale videa, zápasy a čtyři tréninky v týdnu zaberou spoustu času. Trénování mi vezme jediný volný čas, který mám pro rodinu. Vše zvládám díky tomu, že máme dobré výsledky,“ líčil bývalý aktivní fotbalista.

Podle něj klub jmenuje nového trenéra s jistotou v zimě a do té doby může ke třem hlavním adeptům přibýt ještě jedna možnost. „Ve hře je i návrat Michala Kuglera. Jsem s ním normálně v kontaktu, o víkendu jsme se byli podívat i v Lanžhotu na rezervu Zbrojovky a komunikuje neustále i s hráči. Každá ze tří možných variant je dobrá, ale myslím, že jeho návrat by bylo nejjednodušší a nejlepší řešení,“ pravil Čejka.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.