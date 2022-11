Jeho svěřenci prožili skvělý podzim. V tabulce jim s pětatřiceti body patří bronzová příčka, mají tak nakročeno k překonání historicky nejlepšího umístění z minulého ročníku, kdy skončili pátí. „Hráče musím pochválit, většina jich hrála na hranici možností a předvedla velmi dobré výkony. To, že se některé zápasy nepodařily, na tom nic nemění. Dorost navíc vede tabulku, takže Rosicím se podzim celkově vydařil. Je to zásluha toho, že všichni do fotbalu dávají maximum,“ vyzdvihl Čuhel.

Ten se k týmu z Brněnska připojil před letošní sezonou a hráčům vštípil zejména výbornou defenzivu. Rosičtí v sedmnácti zápasech lovili míč ze sítě jen třináctkrát, tedy výrazně méně často než všechny ostatní celky v soutěži. „Každý se snaží o co nejlepší defenzivu a nás celou sezonu zdobili výborní brankáři i zodpovědnost hráčů v obranné fázi. Sice jsme dostali pár laciných gólů, ale z dobré obrany jsme vycházeli po celou dobu. Příjemně mě pak překvapilo, že jsme na Rosice góly i stříleli,“ zdůraznil zkušený lodivod.

Gólovou zátěž si mezi sebe rozdělilo víc fotbalistů. Sedmi góly přispěl Adam Fila, pětkrát se prosadil Karel Kulík, Daniel Přerovský i Jiří Koláčný. „Vždy je lepší, když je těch hráčů víc. Fila na tom mohl být ještě líp, jenže byl nějakou dobu nemocný a pak už se do takové formy nedostal. Přerovský zase celou přípravu netrénoval a vynechal zápasy na začátku,“ okomentoval Čuhel.

Z uplynulé půl sezony jej mrzí zejména zářijová porážka 1:2 s vedoucí Kroměříží. „Ve druhé půli jsme měli šance a byly tam i jiné situace. Šlo o zápas prvního s druhým a minimálně na bod jsme měli,“ zavzpomínal.

S nastupující pauzou čekají kádr Rosic ve fotbale nevyhnutelné přestupy. „Dali jsme si týden, než to začneme řešit. Není ideální se do toho pustit hned, hráči si nechávají čas na rozmyšlenou a třeba změní názor. U někoho však máme náznaky, že chce skončit z osobních či rodinných důvodů. O nějaké naše hráče pak je zájem a my bychom také někoho rádi přivedli,“ nastínil.

Úspěšný tým by však z větší části měl zůstat pohromadě. „Nějaké změny budou, ale spíš minimální. Ani bych tomu neříkal posily. Pokud někdo skončí, nahradíme ho, avšak nechceme, aby od nás někdo odcházel. Hráči jsou tu rádi, není to o penězích, chodí do školy či do práce. Nejsme profíci, ale chtějí za Rosice hrát, a to je pro klub pozitivum. Základ máme dobrý, jsou tu i mladí a věřím, že na jaře si o místo řeknou,“ dodal bývalý lodivod Zbrojovky či Příbrami.

S výhledy na jaro však zůstává obezřetný. „Do sezony jsme šli s pokorou, že obhájit loňské umístění bude velmi těžké. Soutěž je tak vyrovnaná, že nic plánovat ani nemůžete, rozhodují maličkosti. I když jsme některé zápasy vyhráli větším rozdílem, bylo to vyrovnané. Nic nepodceníme, musíme pracovat dál a velice nás těší, že jsme momentálně nahoře,“ uzavřel.

JAROSLAV GALBA