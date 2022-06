Hned třikrát v řadě se setkali s jejich rezervními mužstvy v Moravskoslezské fotbalové lize. „Je to trochu náhoda, že jsme dostali tři béčka. Na ně je vždy těžší se připravit, protože nevíte, kdo naskočí z prvního týmu. Tahle příprava teď byla jednodušší, jelikož už skončila liga. Ale třeba Olomouc nasadila sedm kluků, kteří letos startovali i v první lize,“ uvedl kouč Rosic Petr Čejka.

Po prohře a remíze s Olomoucí a Baníkem se celek z Brněnska dočkal výhry nad rezervou Slovácka. Na svém hřišti hosty v neděli porazil 2:1. „Měli jsme těžký anglický týden se zápasy proti týmům v top pět. Začátek byl trochu vlažný, ale od třicáté minuty jsme se dostali do tempa, vypracovali si víc šancí a pohlídali závěr, takže si odnášíme tři body. Stáli proti nám ale hodně šikovní kluci, kteří jednou tu ligu hrát budou,“ okomentoval duel gólman Jan Zádrapa.

Slova uznání k soupeři měl i rosický trenér. „Výhry si cením. Přijeli hodně mladí kluci, věkový průměr nebyl ani dvacet let, ale byli hodně nepříjemní. V kabině jsem připomínal, že neprohráli osm zápasů v řadě. Vyspělost, síla i kondice však hrály pro nás a nevybavuji si, že by si po gólu ve druhé půli vytvořil soupeř vážnější šanci. Naopak my jsme mohli skórovat vícekrát,“ doplnil Čejka.

Slovan Rosice - Slovácko B 2:1

Poločas: 1:0. Branky: 38. Koláčný, 60. Novák – 55. Šlechta. Rozhodčí: Nápravník – Rosický, Svoboda. ŽK: Koláčný, Přikryl, Buchta – Kočí. Diváci: 250.

Rosice: Zádrapa – Praks (62. Kozel), Zezula, Drbal, Buchta – Koláčný (83. Kršák), Novák – Černý (K), Selinger (75. Sedláček), Přikryl (75. Dobrovodský) – Přerovský (80. Fila).

Slovácko: Urban – Bartoš, Kabelka, Vincour (K), Porč – Šlechta (78. Stropsa), Yohanna, Koryčan, Pak (78. Chodura), Kočí – Kratochvíla.

Přímý duel konkurentů v tabulce tak vyzněl lépe pro Rosice, které dvě kola před koncem udržely pátou příčku. „V žádném případě sezonu jen tak nedohráváme. Výsledky jsou pro nás rozhodující a proti Slovácku byla motivace dvojnásobná. Náš cíl je skončit do pátého místa a jsme tomu velmi blízko, jelikož Uničov prohrál v Blansku. Šlo by o historicky největší úspěch fotbalu v Rosicích. Pátí jsme sice skončili i před dvěma lety, ale to se kvůli koronaviru odehrála jen polovina sezony,“ připomněl.

Za úspěšným ročníkem vidí zejména poctivou práci. „Máme kvalitní kádr a na klucích se projevuje šest let práce mého předchůdce Michala Kuglera. Jsou perfektně takticky i kondičně připraveni, na čemž pracujeme i nadále. V zápase nás nikdo nepřehraje,“ vyzdvihl lodivod.

Jeho svěřenci ale hledí k ještě lákavějším výšinám. „Díváme se spíš nahoru. Víme, jakou máme sílu, a proto na sebe klademe vyšší nároky. Příště chceme hrát ještě výš. Uvidíme, zda se to povede a zabojujeme o úplné popředí. Zahrát si s Rosicemi třeba druhou ligu by bylo to úplně nejlepší,“ zasnil se Zádrapa.

Devětadvacetiletý gólman střeží branku Rosic už od roku 2016, kdy přišel z juniorky brněnské Zbrojovky. „Znám odtamtud asi devadesát procent kluků, máme tady skvělou partu i zázemí, všichni se o nás hezky starají. Jsem spokojený, vše funguje tak, jak má, což je důležité. Od začátku stabilně chytám, nějaké výkyvy nebyly. Jen jsme domluvení, že se v bráně točíme, jak to cítí trenér. Aby v kabině byla pohoda,“ poznamenal.

Také proto nyní odmítl laso od druholigového Prostějova. „Rozmýšlel jsem se nad tím asi dva nebo tři týdny. Bylo to těžké rozhodování, chtěl jsem to zkusit, ale vyhodnotil jsem si, že raději zůstanu. Jsem člověk, co to dost dělá srdcem, a vážím si, když mi někdo pomohl. Loajalita je pro mě na prvním místě,“ uzavřel Zádrapa.

