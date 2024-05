Výhra by jim zajistila téměř definitivní jistotu záchrany. Na ni sice rosičtí fotbalisté v sobotu ještě nedosáhli, alespoň však protáhli sérii bez prohry na šest utkání. Před svými příznivci přivítali rezervu Slovácka, se kterou poměrně rychle prohrávali, díky trefě Jiřího Koláčného však vykřesali remízu. Slovan mohl pomýšlet i na víc, závěrečný tlak však v gól nepřeměnil. „Pološance byly na obou stranách, jednalo se o čistě remízový zápas,“ nastínil střelec jediné branky domácích.

Rosice v závěru sezony neprožívají vůbec špatné období. Hrozba sestupu je vybičovala ke kvalitním výkonům, pocit porážky nepoznaly už šest kol.

V sobotu přidaly třetí remízu z posledních čtyř utkání. „Přelévalo se to z jedné strany na druhou, chvíli byli lepší oni, pak zase my. Myslím si, že fyzicky jsme měli navrch, silou jsme tam měli něco dotlačit. Rezerva Slovácka ale opět potvrdila, že za ni hrají mladí, běhaví a šikovní kluci,“ podotkl Koláčný.

Svou kvalitu hosté prokázali především ve 24. minutě. Míč se dostal až k nigerijskému křídelníkovi Davidu Okoromimu, který přesnou ranou k tyči otevřel skóre. „Pro naše mladé kluky bylo utkání nesmírně fyzicky náročné, zvládli to však dobře. Je škoda, že jsme náskok neudrželi do přestávky, možná by se zápas vyvíjel jinak,“ přemítal hostující asistent trenéra Darko Šuškavčevič.

Rosice přispěchaly s odpovědí v závěru prvního poločasu. David Moučka našel přihrávkou Koláčného, který se ve 45. minutě nemýlil.

Domácí byli následně ve druhé půli nebezpečnější, často se dostávali do defenzivy soupeře po stranách. Jenže z centrů ani získaných odražených míčů rozhodnutí nevytěžili. „Šance jsme měli, ale vždy tomu chybělo něco na konci, dobré zakončení nebo průniková přihrávka,“ rekapituloval Koláčný.

Oba celky se tak rozešly s bodem, který pro ně také má svou váhu. Díky němu totiž opět drobně poodskočily sestupovým pozicím. „V závěru nás důrazní domácí přitlačili, ale kluci to vzadu odskákali a ubojovali. Rosice jsou hlavně v domácím prostředí nesmírně silné, takže bod s ohledem na kvalitu soupeře bereme,“ poznamenal Šuškavčevič.

Slovan tak jen potvrdil, že doma je jen těžko porazitelný, naposledy na svém trávníku prohrál loni v první polovině listopadu.

I díky tomu drží desátou pozici se sedmibodovým náskokem na patnácté Hranice. „Tabulku pravidelně sledujeme. Furt si myslím, že jsme relativně v klidu, máme to ve svých rukách. Stačí nám jedno, maximálně dvě vítězství a budeme mít jistotu záchrany,“ doplnil šestadvacetiletý záložník.