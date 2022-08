Napínavá divize: Ambice mají na Lesné, mezi favority patří i další Jihomoravané

Ředitel Slovanu zažil Čuhela coby hráč. „Vedl mě v tehdy třetiligových Kohoutovicích a pak v závěru sezony v Blansku, kdy jsme postoupili do třetí ligy. Pak jsme spolu trénovali jednu sezonu v Rosicích. Znám ho víc jak patnáct let, po trenérské stránce je vynikající a po lidské je stejný,“ řekl Čejka.

Čuhel navazuje na práci svých předchůdců v Rosicích, do přípravy ovšem přináší zkušenosti, které získal například i jako asistent v pražské Slavii. „Dbá na to, aby hráči byli skvěle kondičně připravení, a má fakt vynikající tréninky. Je radost se na ně dívat, přináší nové a zajímavé věci. Snaží se hrát rychlý, moderní a líbivý fotbal bez nějakých složitostí a zbytečného přehrávaní. V tom by Rosice měly pokračovat,“ prohlásil ředitel klubu.

Rosice těží i ze spolupráce s kondičním koučem Filipem Košeckým, který jednou týdně dává fotbalistům do těla. „Dělá s nimi posilování v moderním stylu, odrazovou sílu, dynamiku. Tréninky trvají hodinu a půl, jsou velmi náročné, ale sami hráči přišli s tím, že to chtějí,“ sdělil Čejka.

Rosice po nejúspěšnější sezoně v historii klubu neprošly velkou obměnou. Na vlastní žádost skončil po sedmi letech David Pazourek, ze třetiligového Písku ovšem přestoupil obránce či defenzivní záložník Karel Kulík. Z Karviné pak přišel gólman Jakub Drobek, který zacelí místo po Davidu Juranovi, jenž kvůli vážnému zranění nestihne začátek podzimu.

Přestože vedení klubu má před startem nového ročníku skromné ambice, hráči myslí co nejvýš. „Nechci vyřvávat něco do nebe, ale určitě na minulou sezonu chceme navázat a pokud možno se třeba posunout do top tří,“ pravil obránce Jakub Černý.

FC Slovan Rosice

Brankáři: David Juran (1993), Jan Zádrapa (1993), Jakub Drobek (2002), Jan Oborný (2006), Vojtěch Dočekal (1999).

Obránci: Tadeáš Zezula (1993), Michael Kršák (1991), Tomáš Praks (1996), Jakub Černý (1994), Jan Vítámvás (1990), Pavel Drbal (1993), Jan Krejčí (1990).

Záložníci: Karel Kulík (1999), Pavel Novák (1999), Radek Buchta (1989), Jiří Koláčný (1997), Tomáš Selinger (1991), Erik Sedláček (1996), Pavel Král (2002), Štěpán Přikryl (1997), Tadeáš Mutina (2004), Vojtěch Haminger (2006).

Útočníci: Adam Fila (1999), Tomáš Dobrovodský (2000), Daniel Přerovský (1992), Miroslav Kozel (2002).

Trenér: Petr Čuhel, asistenti: Petr Malata, Jan Kugler, trenér brankářů: Petr Soustružník, kondiční trenér: Filip Košecký, vedoucí mužstva: Miroslav Bílek, masér: Luděk Kugler.

Přišli: Karel Kulík (FC Písek), Jakub Drobek (MFK Karviná).

Odešli: David Pazourek (AFK Tišnov), Michal Kugler (přerušení činnosti), František Malár (konec smlouvy).