Přestože jde o citelné absence, Slovan má na jejich posty různé alternativy. „Máme široký kádr a musíme se poprat. Můžeme hrát jinak, týmově, nemusíme spoléhat na individuální schopnosti, jako má Přerovský. Dává samozřejmě góly, má velký přínos pro tým,“ ocenil trenér.

Přerovský přišel do Rosic v zimě z druholigového Blanska, ale ještě nezasáhl v dresu Slovanu do třetiligových utkání, protože jarní část sezony zrušila koronavirová pandemie.

Z Blanska klub získal i defenzivního záložníka Radka Buchtu. Fotbalista se 67 starty v první lize tam nosil kapitánskou pásku.

Ze Znojma do Rosic přestoupil stoper František Malár, z druholigového Vyškova střední obránce Jan Krejčí. „Posily jsme měli vytipované delší dobu a oslovovali jsme je okamžitě, jak jsme se dozvěděli o problémech v jejich klubech. Chtěli jsme ještě jednoho hráče, ale skončil jinde,“ podotkl Kugler.

Změny v kádru

Příchody: Adam Fila, Peter Šenk (oba přestup z SK Líšeň), František Malár (přestup z 1. SC Znojmo), Jan Krejčí (přestup z MFK Vyškov), Radek Buchta (přestup z FK Blansko), Pavel Král (z dorostu).

Odchody: Petr Malata (přestup TJ Čechie Zastávka), Dominik Blažík (hostování FK Blansko), Jan Trtílek (hostování FK Rájec-Jestřebí), Michal Kugler mladší (přerušení činnosti).

Krejčí měl šanci poprat se o místo ve Vyškově, kde mohl poprvé v kariéře okusit druhou ligu. Ale vybral si Rosice. „Ve Vyškově chtěli, abych zkusil přípravu, ale musel bych to skloubit s prací, s osobním životem. Bylo by to hodně složité a vyhodnotil jsem si, že mi to za to nestojí. Druhou ligu bych si rád zahrál, ale už jsou pro mě důležitější věci. Když přišla nabídka z Rosic, o ničem jiném jsem neuvažoval,“ vysvětlil třicetiletý zadák.

Vzhledem k výraznému stoperskému posílení uvažoval kouč Kugler o systému se třemi obránci, ale nakonec pokračuje se čtyřmi. „Zůstali jsme ve čtyřobráncovém způsobu hry, kdy mohou útočit oba beci, ale přepínáme v zápasech i podle postavení soupeře. Máme různé styly, celkem pestré, kluci je musejí vstřebat, je toho hodně,“ vysvětlil Kugler.

Jediným výrazným odchodem je konec kariéry kanonýra Petra Malaty. Klubová legenda se v lednu přesunula na trenérskou lavičku jako asistent. „Je to velká ikona, ale fotbal se nedá hrát do sta let. Pořád je s námi v šatně, na každém tréninku, má velký přínos. Myslím, že kdyby nastala nějaká větší apokalypsa v týmu, byl by schopen pomáhat, ale podle mě se rozhodl správně,“ řekl kouč.

Rosice po deseti odehraných loňských podzimních kolech obsadily desátou příčku. Ambice jsou určitě vyšší. Fotbalisté Slovanu v přípravě ani jednou neprohráli, druholigový Vyškov porazili 2:1. „Nejsem alibista, ale pořád jsme nováček a učíme se. Samozřejmě chceme být první, s pokorou půjdeme do soutěže od úvodního kola, bude to strašně moc o práci. Už se těšíme do Frýdku,“ připomněl Kugler sobotní start. Rosice hrají ve Frýdku-Místku od čtvrt na jedenáct dopoledne.

O něm je známo, že je náročný trenér, což poznává i Krejčí. „Rosice mají velice dobré mužstvo a protože je tady taková kvalita, trenér má právo být náročný. A je hodně,“ usmál se stoper. „Myslím, že tento rok budeme vysoko, chceme hrát aspoň okolo pátého místa,“ dodal Krejčí, jenž na jaře 2018 ve Slovanu hostoval.