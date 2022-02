S bodem do tabulky pak byly obě strany spokojeny. „Naprosto souhlasím s trenérem soupeře, že to bylo vyrovnané a spravedlivě se body dělily. Nerad říkám klišé o prvním zápase po dlouhé zimní pauze, ale opravdu to tak vypadalo. Šlo o hodně bojovný a soubojový zápas. Ani jeden tým nechtěl udělat chybu, což se povedlo,“ okomentoval klání kouč a ředitel Rosic Petr Čejka.

Pro celek z Brněnska začalo fotbalové jaro dřív než pro zbytek pelotonu. Zápas se měl odehrát již na podzim, ale kvůli karanténě východomoravského celku došlo k jeho přeložení. „Měli jsme o týden kratší přípravu, ale problém v tom nevidím. Trénovali jsme každý den od 3. ledna a příprava byla skvělá. Jediná kaňka je, že jsme v závěru kvůli zranění přišli o čtyři důležité hráče. Tak to bohužel někdy bývá. Včera jsme tak nastoupili v polepené sestavě, ale kluci odehráli výborný zápas,“ vyzdvihl Čejka.

Smůla navíc naplno udeřila na konkrétní post. „Vypadli tři krajní obránci, takže pravého beka musel hrát stoper Honza Krejčí. Celkově se jedná o svalové potíže a absence v jednotkách týdnů, Erik Sedláček si pak zlomil klíční kost, což znamená minimálně dva měsíce. Kromě toho máme ještě dva dlouhodoběji zraněné,“ vyjmenoval rosický lodivod.

Posily na poslední chvíli však v klubu zatím nehledají. „Máme docela početný a hlavně kvalitní tým. V kádru je stále dost hráčů plus mladí, nadějní kluci. Pokud se nestane ještě něco horšího, nepanikaříme,“ ujistil.

Rosická šatna zažila ospalou zimu. Kromě navrátilců z hostování přišel pouze křídelník Štěpán Přikryl, s klubem se pak rozloučila pouhá dvojice hráčů. „Snažíme se kádr obměňovat minimálně. Pracujeme s vlastními hráči, a to se nám daří. Měl jsem ale vytipovaných pár posil, se všemi jsem jednal, avšak nakonec zakotvily ve vyšších soutěžích,“ přiznal.

Jeho svěřencům patří ve čtvrté nejvyšší soutěži šestá příčka. Výhledy do jara zůstávají opatrné. „Záleží, koho se ptáte. Hráči chtějí hrát do šestého místa, já stále myslím na nejhorší. Soutěž je extrémně silná, máme spoustu výher, ale řada z nich byla o jediný gól. Říkám tak, že ještě nejsme zachráněni. Na to bude třeba uhrát minimálně čtyřicet bodů a tak zůstáváme pokorní,“ zdůraznil Čejka.

Mimo vedoucí Kroměříž a Hlučín se shodou okolností dívají rosičtí na záda také triu B-týmů prvoligových celků. „Pro trenéra je horší na se na ně připravovat, zvláště když hrajete venku. Teď proti Brodu jsem trefil sestavu soupeře až na jedno místo, to se vám s béčkem často nepovede. Myslím navíc, že béčka je zřídkakdy sestoupí. Profesionální kluby jsou chytré a vidí, že MSFL je vynikající soutěž pro mladé kluby,“ uzavřel.

JAROSLAV GALBA