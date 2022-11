Sérií tří porážek utnuli až pátečním triumfem 3:0 nad Hranicemi. „Nebylo to vůbec jednoduché, jak to může vypadat z pohledu na tabulku. Čekal nás těžký terén a nepříjemný soupeř. Byla tam pasáž, kdy jsme měli trochu problém a podržel nás gólman. Nepomohl jsem tomu ani já, protože jsem nedal penaltu. Člověk se cítí hrozně dole, ale musí si říct, že jsou úplně jiní hráči světových měřítek, co při penaltě selžou. Je potřeba zdravé sebevědomí,“ přiblížil rosický forvard Daniel Přerovský.

Právě on byl jeden z hráčům, kteří zápas nakonec překlopili na stranu domácích. „Byl to trochu šok, ale otřepali jsme se, dali uklidňující gól a když jsem ve druhé půlce dával na 2:0, už se to uklidnilo úplně,“ dodal Přerovský.

Po čase si tak opět užil chválu od rosických fanoušků. „Ty předchozí zápasy jsme si zkrátka udělali sami. S Kroměříží si troufnu tvrdit, že jsme byli lepší, s Hlučínem jsme zase zahodili dvě tutové šance. Ředitel klubu Petr Čejka nám už začínal předhazovat, že není dobré dělat si doma blbé renomé, že fanoušci přestanou chodit. Chtěli jsme to proto zlomit, což se podařilo,“ oddechl si třicetiletý útočník.

Ten se poslední dobou dostává do formy. Minulé kolo hattrickem sestřelil Vrchovinu, když se předtím v sezoně prosadil pouze jednou. „Je to teď super, baví mě to, fotbal zase vnímám úplně jinak. Měl jsem zdravotní trable, pomalu tři týdny jsem bral antibiotika. Týden jsem tak třeba trénoval, týden byl mimo. Předtím mě zase chytla achilovka a neudělal jsem vůbec žádnou přípravu. To se na člověku podepíše. Minulý rok jsem byl platným hráčem a teď to do sebe znovu zapadá,“ pochvaloval si bývalý hráč brněnské Zbrojovky.

Těšit ho může i pohled na tabulku, jelikož se momentálně bronzovým Rosicím daří nad očekávání. „Je to bomba. Hlavně mě ale těší, že jde z kádru cítit týmový duch. Jsme dobrá parta, to fotbalu dodá úplně jinou energii, než když je kabina rozdrbaná. Když jsem přicházel, někdo říkal, že Rosice jsou rodina. Jak tu jsem druhý rok, uznávám to,“ vyzdvihl Přerovský, jenž do klubu přišel z Blanska.

Právě tam si před pár lety naposledy zahrál druhou nejvyšší soutěž, na návrat mezi profesionály ale už nemyslí. „Když jsem dal minulou sezonu docela dost gólů, přišly ze druhé ligy dotazy, zda to nechci ještě zkusit. Jasně jsem však řekl ne. I z pracovního hlediska potřebuji být na dostřel Brnu a okolí a na víkend do Varnsdorfu nebo Ústí mě už nikdo nedostane. Vyzkoušel jsem si to před třemi lety a milerád tyhle výlety přenechám mladším klukům,“ uzavřel s úsměvem.

FC Slovan Rosice – SK Hranice 3:0 (1:0)

Branky: 40. Koláčný, 66. Přerovský, 84. Fila. Rozhodčí: Grečmal – Tomanec, Julínek. ŽK: Kundrát, Beňa, Markovič (všichni Hranice). Diváci: 250.

Rosice: Zádrapa – Černý (K), Zezula, Buchta, Praks (85. Kršák) – Kulík, Novák (74. Krejčí) – Dobrovodský (74. Kotásek), Koláčný, Sedláček (22. Fila) – Přerovský (85. Kozel).

Hranice: Tomečka – Vavřík, Kundrát (K), Markovič, Beňa – Kuchař, Vymětalík (64. Marek), Cagaš (82. Heřmánek), Dittmer (82. Pančochář), Pak (74. Bezděk) – Hapal.

JAROSLAV GALBA