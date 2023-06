Stále ještě bojují o čtvrtou příčku Moravskoslezské fotbalové ligy, sní i o třetí pozici. V sobotním utkání si rosičtí fotbalisté mohli výrazně vylepšit své vyhlídky, oba dva jejich nejbližší konkurenti totiž v jedenatřicátém kole ztratili body. Ani celek z Brněnska však úplně nezvládl svou roli favorita, doma jen remizoval s Frýdkem-Místkem 1:1 a dvě kola před koncem zůstává na pátém místě.

Rosičtí fotbalisté (ve žlutém) doma remizovali s Frýdkem-Místkem 1:1. | Video: Jakub Tručka

Povedené období mají za sebou Rosice. Před sobotou táhly sérii šesti utkání bez porážky, navíc v ní hned pětkrát zvítězily. Prohru si nezapsaly ani z utkání s moravskoslezským soupeřem, se kterým ale jen remizovaly. „Je těžké říct, co nám chybělo. Někdy si to prostě nesedne, což byl sobotní případ. Soupeř byl kvalitní, nebyl to náš den. Ve třetí lize je každý zápas těžký,“ hodnotil rosický záložník Tomáš Selinger, který do utkání nastoupil s kapitánskou páskou.

Svěřenci kouče Petra Čuhela do utkání dobře vstoupili, v prvních pár minutách se dostávali do zajímavých příležitostí. Utkání se ale rychle vyrovnalo a i hosté měli v první půli své šance. „Přijde mi, že nám hlavně víc svědčí hrát do otevřenější obrany. Když musíme tvořit, tak nám to tolik nevyhovuje. Frýdek má v kádru velice dobré hráče, byl to kvalitní soupeř,“ nastínil Selinger.

Druhá půle pro domácí začala pohromou, už po třech minutách zahrával Frýdek-Místek penaltu, ve vlastním pokutovém území totiž rukou zahrál rosický obránce David Kotásek. Pokutový kop hosté proměnili a nečekaně se tak ujali vedení.

Rosice následně přebraly otěže zápasu a krátce po hodině hry se pro ně zápas začal vyvíjet mnohem lépe. Nejprve v 67. minutě Jiří Koláčný vyrovnal a jen o pár desítek vteřin později viděl hostující kapitán Michal Velner červenou kartu za protesty. „Nebyli jsme to my, byli jsme takoví zpomalení. Lepším týmem jsme začali být až těsně před vyloučením soupeře, ale i potom jsme měli hrát líp a zápas otočit. Ve finále je to vlastně asi zasloužená remíza, doma bychom ale měli vyhrávat,“ tušil dvaatřicetiletý hráč.

Domácí celek v přesilové hře sice kontroloval míč, kromě dvou nebezpečných centrů se ale jen těžko dostával do frýdecké obrany a naopak mohl prohrát, v poslední minutě rosický gólman Jakub Drobek zneškodnil obří šanci soupeře. „Dvě tři šance jsme si v přesilovce vypracovali, ale možná jsme měli být ještě trpělivější a víc si tu situace nachystat, abychom Frýdek víc unavili. Byli jsme zbytečně zbrklí, prostě to nebyl náš den,“ mrzelo Selingera.

Remíza tak pro Rosice znamená, že ztrácí čtyři body na třetí Uničov a dva na čtvrtou rezervu ostravského Baníku. V příštím kole Jihomoravané míří právě do Uničova, kde se bude výrazně rozhodovat o jejich konečném umístění. „Tajně jsme si ještě mysleli i na třetí místo, teď jsme si to trošku zkomplikovali. Ale uděláme všechno proto, abychom skončili co nejvýš. Hrajeme o prémie, o body, rozhodně nic nevypustíme,“ ujistila rosická opora.

Rosice - Frýdek-Místek 1:1

Poločas: 0:0.

Branky: 67. Koláčný – 48. Hykel (pen.).

Rozhodčí: Nápravník – Denev, Rosický.

Žlutá karta: Blejchař (Frýdek).

Červená karta: 69. Velner (Frýdek).

Diváci: 337.

Rosice: Drobek – Kotásek, Zezula, Buchta, Praks – Kulík – Dobrovodský (78. Mutina), Koláčný, Selinger, Novotný (52. Novák) – Matula.

Frýdek-Místek: Gergela – Velner, Blejchař, Massaniec, Kostka – Hykel (56. Zupko (73. Němec)), Janjuš, Střelec (89. Barkov), Obuch, Martiník – Rubý.