O dvě poslední trefy celku z Brněnska se postaral právě Koláčný. V sobotu proti slováckému béčku vyrovnával ve 45. minutě. „Kluci si vyměnili přihrávky na levé straně, byl jsem v dobré pozici, tak jsem si křikl o míč. V sezoně jsem se do podobného dokončení dostal už tak desetkrát, bohužel vždy trefím chlapa před sebou. Tentokrát jsem se jen soustředil, abych to sklopil k tyči a vyšlo to, takže jsem si mohl užít skvělou oslavu,“ popsal šestadvacetiletý hráč.

Zdroj: Deník/Jakub Tručka

Na gól mu přihrál David Moučka, který se k rosickému kádru připojil před jarní částí sezony. „Gólová přihrávka od něj byla krásná. Několikrát mi ale do šance nepřihrál,“ vtipkoval Koláčný.

Slovanu každopádně vyrovnávací trefa těsně před odchodem do šaten prospěla. Ve druhé půli byl nebezpečnějším celkem, na tři body však nedosáhl. „Myslím si, že takový zápas bychom doma měli zvládnout za tři body. Kdybychom je měli, tak už jsme definitivně zachránění a mohli bychom jít s klidem do posledních zápasů,“ podotkl středopolař.

FOTO: Rosice protáhly sérii bez porážky, proti Slovácku však sahaly i po výhře

Pět kol před koncem ročníku desáté Rosice mají devítibodový náskok na šestnáctý Uherský Brod. „Stačí nám jedno, maximálně dvě vítězství a budeme mít jistotu záchrany. Nejradši bych ale byl, kdybychom to dokázali co nejdřív, ať se pak můžeme soustředit čistě na fotbal,“ pokračoval Koláčný.

Ideální příležitost ke zlepšení své pozice budou mít svěřenci kouče Petra Čuhela už ve středu. Ve vloženém 34. kole totiž zamíří k důležitému duelu na hřiště patnáctých Hranic. „Hraničtí kluci budou určitě nahecovaní. Mají tam dobré zázemí, tudíž si myslím, že nám výhru rozhodně nedají vůbec lacino. Musíme se dobře připravit a zregenerovat, abychom minimálně navázali na některé pasáže ze sobotního utkání, které nebyly zase tak špatné,“ doplnil bývalý hráč Zbrojovky Brno.