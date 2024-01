Zatím však vše nasvědčuje tomu, že na jaře bude Slovan mít ještě složitější pozici. Klub totiž v zimní pauze opouští hlavní dva ofenzivní tahouni Fabian Matula a Adam Fila. „Byli to naši nejlepší střelci, Matula míří do Rakouska, Fila pak do druholigové Líšně,“ odtajňuje rosický lodivod.

Oba útoční hráči v první polovině sezony nastříleli po šesti třetiligových brankách, dohromady se tak postarali o víc než polovinu podzimních gólů jihomoravského týmu. „Jejich odchody znamenají, že nám od minulé zimy odešlo sedm hráčů základní sestavy, přičemž většina byla ofenzivních. Už je to hodně, navíc když zatím ani moc nemáme náhradu a jen do hlavního mužstva posouváme kluky z béčka nebo dorostu,“ nastiňuje Čuhel.

Do rosického kádru se před jarní částí ročníku vrací jedenadvacetiletý odchovanec Miroslav Kozel, který naposledy oblékal dres Velké Bíteše. Nikoho dalšího však zatím Rosice na seznamu posil nemají. „Snažíme se to řešit, některé kluky jsme oslovili, ale nikoho aktuálně domluveného nemáme. Věříme alespoň, že když hráči z jiných klubů uvidí, že je o naše fotbalisty zájem, tak sem přijdou a budou se třeba chtít posunout do vyšších soutěží,“ doufá stratég.

Ten zároveň tuší, že kvůli citelnému oslabení nečeká jeho svěřence jednoduché jaro. Rosice totiž mají jen pětibodový náskok na předposlední Uherský Brod. „Nejsme daleko od sestupových příček, navíc mohou sestupovat až čtyři mužstva. Uvidíme, jestli se nám ještě podaří někoho přivést, protože nám do útoku aktuálně zbyl jen Daniel Přerovský. K němu už máme jen kluky z dorostu nebo béčka, kteří ale doteď hráli I. B třídu,“ podotýká Čuhel.

Mladí nováčci v kádru týmu z Brněnska dostanou příležitost zabojovat o šanci už od začátku zimní přípravy, ve které Rosice vyzvou i celky z druhé nejvyšší soutěže. „Utkáme se s Kroměříží nebo Jihlavou, myslím, že přípravu budeme mít velmi dobrou. Ať už díky soupeřům, na které narazíme, nebo díky podmínkám, které máme. Po této stránce věřím, že budeme na jaro nachystaní dobře,“ poznamenává trenér.

Jeho svěřenci budou v následujících týdnech pilovat především ofenzivu, v posledních osmi podzimních zápasech totiž jen dvakrát vstřelili více než jeden gól. „Vždy je třeba pracovat na všem, ale chceme se soustředit na útočnou hru. Na podzim jsme měli spoustu nevyužitých šancí, ze kterých jsme mohli zápasy rozhodnout. Nepodařilo se nám to a místo toho nás soupeři trestali,“ mrzí Čuhela.

I přes veškeré komplikace se však Rosice před odvetnou částí sezony nevzdávají. „Čeká nás těžké jaro, když jsem ale mluvil s hráči, tak se na něj těší. Chtějí odčinit ten horší podzim, kdy jsme nehráli špatně, ale nedařilo se nám výsledkově, takže motivace v týmu je velká. Věřím, že právě motivace a týmový duch nám mohou pomoct nahradit odcházející hráče,“ dodává kouč.