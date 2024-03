Odchodem Fily i Matuly by Slovan přišel o střelce, kteří se v dosavadní části sezony postarali o více než polovinu všech rosických gólů.

Fila se však ani napodruhé v Líšni neprosadil a po několika týdnech se vrátil do třetiligového kádru. „Adamovi jsem přál, ať se v Líšni uchytí, ale na druhou stranu jsem rád, že se vrátil. Mysleli jsme si, že přijdeme o tři důležité hráče, takhle nás opustili jen dva,“ podotkl rosický kouč Petr Čuhel.

Ze základní sestavy Slovanu totiž odešel ještě Tomáš Praks, který posílil brněnský Start.

Celku z Brněnska se však těsně před restartem třetí ligy povedlo přivést dvě posily. „Uvítali jsme Stanleyho Charlese Chukwudiho, který je hráčem Baníku Ostrava a jde k nám na půl roku na hostování. Z Jihlavy k nám pak míří Adeshina Fatai,“ nastínil Čuhel.

Tím však rosické posilování nekončí, blízko přestupu je David Trtek, který na podzim ze Zlína hostoval v Bohunicích a za Slovan už naskočil do přípravného utkání. Jedná se i o příchodu dalších hráčů.

S jak kvalitním kádrem Rosice vstoupí do druhé poloviny sezony, tak ukáží až první soutěžní zápasy. „Zatím nedokážu přesně říct, jak velkými posilami noví hráči budou. Fataie jsem viděl jen na pár trénincích a při zápase Jihlavy proti nám, aktuálně si ještě vyřizuje víza. Charles by mohl být kvalitní posilou, už s námi i odehrál jeden zápas,“ poznamenal trenér.

Svěřenci trenéra Čuhela vyrazí do jarních bojů ze dvanácté příčky, na předposlední Uherský Brod však mají jen pětibodový náskok.

Po výborné minulé sezoně, kterou zakončili na třetím místě, se tak tentokrát musí ohlížet především za sebe. „Posily k nám dorazily teprve nedávno, takže se hlavně musíme sehrát, abychom fungovali jako tým. To pro nás ze začátku bude těžký úkol,“ poznamenal zkušený stratég.

Malou komplikací je pro Slovan i zrušený přípravný zápas v Kroměříži. V přípravě tak odehrál jen pět utkání, divizní soupeře pravidelně zdolával, v Jihlavě těsně padl. „Vyhrané zápasy s divizními celky nejsou zase takové měřítko, protože soupeřům chyběli někteří hráči. Měření sil s druholigovou Kroměříží mi ale chybí, soupeř utkání zrušil, protože měl domluvené dva zápasy na jeden den a nakonec mohl odehrát jen jeden,“ vysvětlil Čuhel.

Jarní odvetnou část třetí ligy započnou jeho svěřenci dvěma důležitými střety s jihomoravskými týmy, nejprve vyzvou Blansko, následně Znojmo. „S Blanskem to bude takové derby, kluci se moc dobře znají. Bohunice, Start a Blansko mají hráče, kteří s těmi našimi kopali ve Zbrojovce, bude to mít náboj. U Znojma je to jiné, tam jsou teď samí kvalitní zahraniční fotbalisté. Jim je ale jedno, jestli hrají proti rezervě Ostravy nebo Rosicím,“ porovnal trenér.

Slovan čeká ještě sobotní generálka ve Žďáru nad Sázavou, hlavním cílem bude co nejvíce sehrát kádr před utkáním s Blanskem, které je tabulkovým sousedem Rosic. „Generálka ani nebude tolik o výsledku, musíme si hlavně na sebe zvyknout. Blansko totiž aktuálně hraje velmi dobře, budeme se mu muset vyrovnat v týmovém výkonu,“ dodal Čuhel.