V domácím táboře panovaly naprosto odlišné pocity. Výhra by totiž Slovan výrazně oddálila od sestupových pozic, jenže na ni nakonec domácí hráči nedosáhli. „Šli jsme do zápasu s myšlenkami, že výhra by nás mohla uklidnit do zbytku sezony. O to víc nás to mrzí. Náš výkon byl po celé utkání slušný, jen jsme neproměňovali šance,“ mrzelo rosického lodivoda Petra Čuhela.

Zdroj: Deník/Jakub Tručka

Rosice přitom měly skvělý vstup do zápasu, po vlastním gólu Marka Krále už od čtvrté minuty vedly. Hosté sice následně byli nebezpeční, jenže ve 34. minutě faulovali ve vlastním pokutovém území a David Moučka z penalty zvýšil na 2:0. „Hned v úvodu si dáme vlastňáka ze standardky, takže se nám rozboří celý předzápasový plán. Museli jsme to hned otevřít a tvořit. Podle mě jsme měli kopat jasnou penaltu, místo toho ji měl soupeř,“ nastínil svůj pohled Schneider.

Brněnský nováček od úvodu druhé půle vrhl vše do útoku, vyhovovalo to spíš domácím. Ti hrozili z brejků a vypracovali si obří příležitosti. Jenže všechny zahodili. „Když nedáte tři čtyři tutovky, tak vás to potrestá, takový fotbal prostě je. Je to naše hloupost, Bohunice bojovaly a odměnilo je to,“ popsal Čuhel.

Bohuničtí hráči si totiž do závěru přichystali dvě přesné rány zpoza pokutového území. Nejprve v 76. minutě snížil Marek Vintr, na nějž o jedenáct minut později navázal dělovkou Tomáš Koreň. „Jsme v situaci, kdy je každý bod pro nás cenný. Troufnu si říct, že jsme v prvním poločase byli lepší, i když jsme dostali dva góly. Naopak po změně stran jsme měli i štěstí, Dominik Kunický nás několikrát podržel,“ chválil Schneider zkušeného gólmana.

Rosice tak nenavázaly na výhru z Hodonína 1:0, další tři body z jihomoravského derby nepřidaly. Ve třetiligové tabulce jim patří třináctá příčka se šestibodovým náskokem na šestnáctý Uherský Brod. „Nelze říct, že bychom byli nespokojení. Pořád jsme si vypracovali takové množství šancí, že jsme je měli využít. Spíš mě mrzí inkasované góly, které padly po obrovských chybách,“ nastínil rosický trenér.

Slovan se představí doma i v sobotu, kdy přivítá karvinskou rezervu. Na vlastním trávník se vrátí i Bohunice, které proti Třinci hodlají umazat čtyřbodové manko na předposlední Frýdlant. „Kluci jsou teď unavení, musí si odpočinout. Čeká nás možná ještě těžší soupeř, pro nás bude složité už jen dát hráče fyzicky dohromady po posledních dvou utkáních,“ doplnil bohunický stratég.