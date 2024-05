OBRAZEM: Dvougólové vedení Rosicím nestačilo. Bohunice spasily dvě parádní trefy

Pro oba týmy šlo o velmi důležitý záchranářský souboj. Navíc se jednalo o jihomoravské derby. Rosičtí fotbalisté do něj vstoupili výborně, vedli už po několika desítkách vteřin a ještě do poločasu z penalty přidali druhý gól. Bohunice se však nevzdaly. Po změně stran vrhly vše do útoku a dvěma parádními trefami skóre srovnaly. 360 diváků tak vidělo remízu 2:2.