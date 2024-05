Do kabin šli domácí za stavu 2:0. „Nemůžu mluvit za nikoho jiného než za sebe, ale nechce se mi tomu věřit. Byl bych nejradši, kdyby se to prošetřovalo a šlo se po tom. Lidi, kteří ovlivňují zápasy, nemají ve fotbale co dělat. V Bohunicích mě to stojí tolik sil, sám si sháním peníze, kluky trénuju. Hrál jsem profi fotbal a vždy jsem byl zastánce spravedlnosti,“ řekl rázně bohunický trenér a sportovní ředitel František Schneider.

Tatran si už ve čtvrté minutě dal vlastní gól, když po centru ztečoval míč do sítě Marek Král. Druhá branka pak padla o půl hodiny později, kdy se Rosice dostaly k penaltě po hloupém faulu na kraji pokutového území od Dominika Šmerdy. „Za Marka Krále bych dal ruku do ohně. Je odchovancem Bohunic, dýchá pro klub. Navíc on mě na tu kauzu jako první upozornil. U něj šlo čistě o nešikovnost,“ byl si jistý Schneider.

Po změně stran Rosice o vedení přišly, Bohunice srovnaly na konečných 2:2 dvěma trefami z poslední čtvrthodiny. „Nevěřím tomu, že by ze strany Rosic bylo cokoliv nekalého. Kluci byli po utkání vyřízení. Jsme klub, který hodně drží při sobě, vlastně jsme taková rodina. Nedokážu si představit, že by se něco takového dělo,“ ujistil Čuhel.

Rosice zazdily tutovky a přišel trest. Bohunice ukázaly, jak se rvát o záchranu

Ještě větší podezření vzbudil další středeční třetiligový duel mezi domácím Hlučínem a Zlínskem. Hosté dvěma trefami v nastavení vyrovnali na konečných 3:3, i tam se objevily vyšší sázky na počet gólů. „Jsem proti, aby se vůbec na třetí ligu mohlo sázet. Žádný z funkcionářů či hráčů by neměl mít možnost sázet na soutěž, ve které hraje. Je mi to úplně proti srsti,“ podotkl Schneider.

Podle něj kvůli podobným aférám trpí nejvíc především fotbal. „V takovém prostředí dělat nechci. Vážně přemýšlím co dál, protože v divizi se žádné takové kauzy neděly. Ať jsou ty největší tresty pro každého, kdo se do něčeho takového zaplete. Opravdu by se to ale mělo řešit, protože nechci, aby Bohunice byly s něčím takovým spojované,“ pokračoval.

Kohoutovice ve šlágru remizovaly s Moravským Krumlovem, do čela se vrátil Tišnov

V obou jihomoravských klubech ještě záležitost proberou i interně. „Budu se snažit po tom jít, protože mi to nedělá dobře. Jestli tohle někdo dělá, tak ať se o tom píše,“ uzavřel bohunický lodivod. „Ovlivněný zápas by podle mě vypadal úplně jinak. Jen z té představy je mi zle,“ doplnil Čuhel.