„Když jsem naskakoval za Rosice, nechodil jsem na pondělní tréninky, protože jsem byl po víkendu polámaný. Teď jsem na každém tréninku v Rosicích a jednou týdně v Zastávce, přičemž o víkendu obvykle stihnu dva zápasy. Manželce z toho mého fotbalu stojí vlasy. Dělám ho ale odjakživa a pořád mě baví, tak už mi to asi zůstane navždy,“ směje se devětatřicetiletý útočník.

V nohách to Malata pořád má. V Zastávce se v úvodních dvou duelech pokaždé gólově prosadil. V prvním zápase přispěl k domácí výhře 2:0 nad Slatinou a naposledy o víkendu zajistil bod za remízu na hřišti Zbraslavi 1:1. „Je to strašný rozdíl oproti třetí lize, v rychlosti, fyzické náročnosti a tak. Nicméně si díky tomu zahraju víc s balonem, dostávám se do většího množství šancí a popravdě si zahraju víc fotbal než v Rosicích. Na téhle úrovni se zápasy neberou tak vážně jako ve třetí lize,“ povídá Malata.

V soutěži o tři patra nižší, než byl dosud zvyklý, se ocitl proto, že toužil pokračovat v hráčské kariéře, zároveň už ale započal novou. „Chci v budoucnu trénovat, i proto jsem rád, že nyní můžu v Rosicích sbírat zkušenosti po boku takového výborného kouče. Neříkám, že budu trénovat v tak vysoké soutěži, ale určitě někde koučovat chci. A v Zastávce mi vyšli vstříct, že můžu chodit jen na jeden trénink a na zápas. Je to pro mě nové. Na lavičce jsem nervóznější než na hřišti,“ porovnává své dvě role Malata,

Když je potřeba, špílmachr si se svými bývalými spoluhráči zahraje fotbal i v Rosicích. Na tréninku. „Učí se a jsem rád, že je u týmu. Může být jednou dobrý trenér a má super fotbalovou minulost. Přeji mu úspěch. Ale také mu připomínám, že Berlusconi (Silvio Berlusconi bývalý majitel a prezident AC Milán a dlouholetý italský premiér pozn. red.), když před lety angažoval do Milána Arriga Sacchiho, odpověděl novinářům, když se ho ptali proč přivedl trenéra bez hráčské minulosti:,Žokej také nemusí být závodní kůň,´“ glosoval pro klubový web kouč Kugler.

Rosice nasbíraly ve třech kolech šest bodů za dvě výhry, připsaly si také jednu porážku a jsou sedmé v tabulce. „Herně to ještě není nic extra, ale výsledkově jsme spokojeni,“ přesvědčuje Malata. U dalšího souboje Rosic v sobotu od půl paté odpoledne doma proti Uničovu ovšem bude absentovat. Představí se totiž v takřka souběžně hraném duelu v dresu Zastávky na domácím hřišti proti Kunštátu. „Pokud trenér z Rosic neřekne jinak,“ dodává s úsměvem Malata.