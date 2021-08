„Jednoznačně jde pro mě o speciální zápas a do Blanska se těším, protože jsem tam strávil poslední roky. Podařil se nám s týmem nějaký úspěch a mám to pořád v živé paměti,“ řekl dvaatřicetiletý defenzivní záložník.

Vzájemná bilance

Poslední čtyři vzájemné zápasy Blanska a Rosic:

11. 7. 2020, přípravný duel

Rosice – Blansko 2:3

21. 9. 2019, MSFL

Rosice – Blansko 1:0

30. 3. 2019, divize

Rosice – Blansko 1:3

19. 8. 2018, divize

Blansko – Rosice 4:0

Zkušený hráč odešel z Blanska po konci minulé sezony, ve které jihomoravský celek sestoupil z FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY a i kvůli finančním problémům ho opustila řada hráčů. „Věci nedopadly tak, jak jsme asi všichni chtěli, ale takový je fotbal. S panem Veselým (předseda klubu Zdeněk Veselý – pozn. red.) jsme se i před sezonou potkali a všechno je v pohodě. Snažím se s každým vyjít dobře, i když jsem si představoval, že se o druhou ligu zabojuje víc,“ pravil Buchta.

Ten z pozice tehdejšího kapitána stále řeší, aby jeho bývalí spoluhráči dostali slíbené finanční odměny. „Víceméně je vše vyrovnané, řešíme už jen detaily. Vím, že situace v Blansku teď není jednoduchá, ale důležité je, že vedení klubu má snahu závazky vůči hráčům vyrovnat. Jsme trpěliví,“ přiznal brněnský rodák.

V létě po pádu blanenského celku o soutěž níž zamířil do Rosic, druholigové nabídky už prý neřešil. „Už jsem neměl zájem se věnovat fotbalu tak intenzivně. Chtěl jsem kvůli podnikání, aby ho bylo míň, ale pořád na nějaké úrovni. V Rosicích mi vyšli vstříc a navíc jsem nešel do nového prostředí,“ líčil Buchta, jenž v celku na Brněnsku hrál půl roku před odchodem do Blanska.

V aktuální sezoně naskočil v novém angažmá do tří třetiligových duelů, ve kterých se zařadil na pozici defenzivního záložníka. První zápas vynechal kvůli zranění. „První pozitivní věc je, že jsem zdravý. A v klubu jsem si zvykl, i když jde o jiný herní styl, ale kluky z osmdesáti procent znám. Mužstvo zůstalo po kupě, jádro je pořád stejné, což dělá Rosice rodinným klubem,“ liboval si hráč s 67 prvoligovými starty.

Svěřenci kouče Michala Kuglera se po čtyřech soutěžních kolech nacházejí v tabulce na šestém místě se dvěma výhrami a jednou remízou i prohrou. „Co se týče soupeřů, začátek pro nás byl těžký, proto s pokorou bereme body, které máme. Do herního ideálu ale ještě něco chybí, pořád se sehráváme a je co zlepšovat,“ poznamenal Buchta.

Zato Blansko do utkání s Rosicemi vstoupí jako vedoucí tým soutěže. „Podařilo se tam dobře poskládat mužstvo i díky hostování kluků z Líšně nebo spolupráci se Zbrojovkou. Dělají zatím body a budou sebevědomí,“ vyhlíží vzájemný souboj Buchta.

Kvůli rekonstrukci trávníku na hřišti v Údolní ulici se zápas odehraje na sportovním stadionu v Mlýnské ulici, kde Blansko hostilo v minulé sezoně druholigové zápasy. „Raději bych se vracel nahoru na Údolní, protože jsme tam zažili jako tým mnohem hezčí momenty a v divizi i třetí lize tam na nás chodilo neskutečných sedmnáct set lidí. Na druhý stadion kromě pár zápasů diváci kvůli covidu nemohli a nebyl pro nás až tak domácím prostředím, protože jsme tam ani tolik netrénovali,“ dodal Buchta.