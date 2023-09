Málokdo něco podobného očekával. Nováček ze Startu však v úvodních kolech Moravskoslezské fotbalové ligy natolik zářil, že do nedělního přímého boje o čelo tabulky šel dokonce z prvního místa. Po kruté prohře 1:2 na hřišti rezervy ostravského Baníku sice vedení ve třetí nejvyšší soutěži ztratil, stále mu však patří výborná druhá příčka.

Fotbalisté Startu (v červeném) padli na hřišti béčka ostravského Baníku 1:2. | Foto: FC Baník Ostrava

V prvním kole Start doma padl jasně se Zlínskem 0:3. Od té doby však až do neděle neprohrál a vystoupal až na vrchol třetiligové tabulky. V souboji dvou týmů s nejlepší aktuální formou už pomalu vše směřovalo k remíze, domácí Baník si však rozhodující ránu schoval až do předposlední minuty základní hrací doby.

V ní Brňané zavinili penaltu a ostravský Dominik Holaň se ze značky pokutového kopu nemýlil. „Je to krutá prohra, která nás samozřejmě hodně mrzí, musíme to tak ale brát. Něco podobného se zase podařilo nám v Hranicích, kde jsme teprve v devadesáté minutě vyrovnávali a v nastavení rozhodli, bohužel tentokrát to bylo obráceně a o bod jsme v závěru přišli my,“ litoval kouč Startu Milan Frimmel.

Jeho svěřenci od padesáté minuty prohrávali, když se prosadil bývalý hráč Líšně Guy Reteno Elekana. Devět minut před koncem však hosté zásluhou Petra Dudy vyrovnali a už doufali v udržení remízového stavu. „Věřili jsme, že už to dotáhneme. Celé utkání mělo svou kvalitu od obou týmů, byl to vyrovnaný zápas, který vším směřoval k remíze. Šancí na obou stranách moc nebylo, bohužel jsme udělali chybu a soupeř nás potrestal,“ nastínil Frimmel.

Anglický týden tak Start zakončil prohrou, stále však může hledat jistá pozitiva. Ve venkovních soubojích s předními týmy MSFL totiž rozhodně nepropadl – v Uničově bral bod, málem obral i béčko ostravského Baníku. „Věděl jsem, že to pro nás budou dvě velké zkoušky, máme z nich jen bod, ale hráli jsme v obou případech vyrovnanou partii a rozhodovaly maličkosti. Hlučín beru jako jedno z dlouhodobě nejlepších mužstev v soutěži, rezerva Baníku má zase výborné mladé hráče, kteří se rvou o místo v prvním týmu,“ popsal stratég.

Z čela tabulky se navíc nováček propadl jen o jednu příčku, na druhé pozici má nyní náskok tří bodů na nejbližší pronásledovatele. „Před sezonou by to asi málokdo tipoval, ani my jsme nečekali, že v úvodních kolech budeme takhle úspěšní. Jsme za to hodně rádi, budeme dělat vše pro to, abychom se nahoře co nejdéle udrželi. Zatím bych to ale nepřeceňoval, protože ročník je nesmírně dlouhý a těžký. Začátek se ale vážně povedl,“ těšilo Frimmela.

V dalším kole se Start už opět vrací na vlastní trávník a přivítá pikantního soupeře. V sobotu dorazí Třinec, který v minulé sezoně sestoupil do třetí ligy a po nepovedeném začátku ročníku vyměnil trenéra.

Slezany tak nyní vede známá persona Martin Pulpit. „Třinec po sestupu do třetí ligy bude chtít hrát o nejvyšší příčky, a i když se mu nyní herně nedařilo, tak věřím, že bude lepší a lepší. Změna trenéra s mužstvem v pozitivním smyslu zamává, opět to nebude jednoduché utkání. Budeme ale hrát doma před svými fanoušky, takže uděláme vše pro to, abychom utkání zvládli,“ doplnil trenér Startu.

Baník Ostrava B - Start Brno 2:1

Poločas: 0:0.

Branky: 50. Elekana, 90. Holaň (pen.) – 81. Duda.

Rozhodčí: Vejtasa – Ehrenberger, Labaš.

ŽK: Říha, Měkota, Chvěja - Kaláb, Duda, Žalud, Avdić.

Diváci: 280.

Baník Ostrava B: Hrubý - Krupička, Měkota, Říha, Madleňák - Drozd (71. Šudák), Grygar, Holaň - Fadairo (82. Látal), Chvěja, Elekana (54. Samuel).

Start Brno: Chmiel - Szewieczek, Avdič, Žalud, Sedlo - Havlín (63. Březina), Duda, Šumbera, Kaláb - Rogožan, Zikl.