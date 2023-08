Jako uragán vletěl brněnský Start do Moravskoslezské fotbalové ligy. Po úvodní prohře se Zlínskem v následujících třech kolech nezaváhal, v páteční předehrávce si doma poradil s Blanskem 3:0 a vyšplhal se už na třetí příčku. „Je krásné mít po čtyřech zápasech devět bodů, jsme za to hodně rádi,“ těší kouče nováčka Milana Frimmela. Naopak Blanenští se dál trápí, s jediným bodem zůstávají na sestupových příčkách.

Fotbalisté brněnského Startu (v červeném) zdolali ve čtvrtém kole MSFL doma Blansko 3:0. | Foto: Deník/Sabir Agalarov

V úplně odlišné náladě vstupovaly oba týmy do pátečního jihomoravského derby. Zatímco Start v závěru otočil duel v Hranicích a dávno dal zapomenout na úvodní domácí porážku se Zlínskem, Blansko stále čekalo na premiérové vítězství v sezoně.

Opačné rozpoložení bylo patrné od prvních minut, domácí hráči byli v úvodu lepším celkem. „Mužstvo je hodně silné mentálně, kabina je zdravá a kluci hlavně hrozně chtějí. Když jsme v Hranicích dostali nešťastný gól po teči, tak jsme až do poslední minuty s výsledkem chtěli něco udělat, což se povedlo. Nyní jsme zase měli dobrý začátek,“ rekapituloval Frimmel.

Jeho svěřenci šli do vedení už v osmé minutě, kdy se po rohovém kopu prosadil Martin Zikl. Blanenský trenér Jiří Vorlický si následně ihned svolal celé mužstvo ke krátké poradě. „Všechny tři rohové kopy, které soupeř v úvodu měl, tak nevznikly z útoku Startu, ale z toho, že jsme zakládali akci a dělali jsme to velmi špatně. Domácí jednoduše získávali míče, vybojovali tři rohy a z posledního dali gól. Jen jsme si připomněli, že potřebujeme odvahu hrát do kombinace,“ vysvětlil hostující stratég.

Jeho slova na blanenské hráče zabrala, Start se až do konce první půle dostával pod stále větší tlak. Hosté si vytvářeli šanci za šancí, zahodili však i ty největší. „Mrzí nás to už čtvrtý zápas v řadě. Myslím si, že kdo utkání viděl, tak může říct, že naše kombinační hra má nějakou tvář, dokážeme se dostat do šancí, ale ani ty nejvyloženější neproměníme, nepodařilo se nám dát ani ten kontaktní gól na 1:1,“ štvalo Vorlického.

Domácí tak byli rádi za poločasovou přestávku, ve které provedli mírné úpravy, aby utlumili tlak soupeře. „Po prvním gólu jsme zaspali a úplně přestali hrát, Blansko bylo do konce poločasu jednoznačně lepší. Hodně jsme chtěli pauzu, potřebovali jsme si k tomu něco říct. Tak jak jsme hráli, to nevedlo vůbec k ničemu, neměli jsme odražené míče, nechytali jsme kolmé přihrávky soupeře. Do druhé půlky jsme to trochu změnili a už to bylo úplně o něčem jiném,“ podotkl Frimmel.

I do druhé půle sice naskočili lépe hosté, jejich nápor však definitivně ukončil druhý gól Startu, který v 61. minutě vstřelil Petr Duda. Definitivní pojistku přidal pět minut před koncem Vlastimil Ryšavý. „Dařilo se nám dostávat se do blanenské obrany, ale finální část už byla horší. Zakončení nás bolelo už v Hranicích a proti Blansku to taky nebylo dobré, pomohli jsme si ale zase standardkou,“ dodal domácí lodivod.

Brněnský nováček tak letí vzhůru tabulkou, po páteční předehrávce drží minimálně na chvíli už třetí příčku. Blansko se naopak prvního vítězství v sezoně stále nedočkalo, s jedním bodem je přikované v pásmu sestupu.

Start Brno - Blansko 3:0

Poločas: 1:0.

Branky: 8. Zikl, 61. Duda, 85. Ryšavý.

Rozhodčí: Mayer - Fabeš, Kříž.

Žluté karty: nikdo - Holman.

Diváci: 675.

Start Brno: Chmiel - Kaláb (64. Vantuch), Avdič (C), Papež, Duda, Rogožan (74. Havlín), Sedlo, Matulka (79. Ryšavý), Szewieczek, Zikl (79. Březina), Šumbera.

Blansko: Nešetřil - Chyla (69. Kocůrek), Feik (C), Kamenský, Porč - Holman (79. Psota), Sedlák (84. Šíp) - Jambor, Studený (69. Fiala), Rajčinec - Tulajdan (84. Černý).