Takhle si historickou premiéru ve třetí lize rozhodně nepředstavovali. Fotbalisté brněnského Startu v pátek načali novou sezonu po postupu, proti Zlínsku se jim však vůbec nevedlo a před vlastními fanoušky padli 0:3. „Dostali jsme takovou lekci,“ uznal kouč domácích Milan Frimmel.

Fotbalisté brněnského Startu (v červeném) v úvodním kole MSFL neproměnili jedinou ze svých šancí a padli 0:3 se Zlínskem. | Video: Jakub Tručka

Teprve před pár dny přivedl brněnský nováček v Moravskoslezské fotbalové lize poslední posily a na hřišti to v pátek bylo poznat. Nesehranost totiž byla největším nedostatkem domácích. „V mužstvu máme nyní nové hráče, kteří třetí ligu dřív hrávali, ale bude to u nás o postupném sehrání. Posily jsme přiváděli na poslední chvíli, ale věřím, že kvalitu tým má, jen si to musí chvilku sednout,“ hodnotil Frimmel.

Úvod se jeho svěřencům ještě povedl, první minuty se Zlínsko spíše bránilo. Jenže z gólu se v sedmnácté minutě radovali hosté, kteří navíc těsně před koncem první půle své vedení zdvojnásobili. „Nevím, jestli to byla i trochu nováčkovská daň, ale to bych ani tolik neřekl. Nezačali jsme úplně špatně, ale soupeř nás potrestal, první gól nás zpražil. Pak jsme dostali šílenou branku na 0:2 po autu a už se to hodně těžko otáčelo,“ rekapituloval domácí stratég.

Čeští basketbalisté vstoupili do turnaje v Brně prohrou s Argentinou

Podobný průběh měl i druhý poločas. Start do něj opět vstoupil lépe, vypracoval si i dvě vyložené šance. Místo snížení však přišla finální rána hostů, kteří se v 59. minutě prosadili z trestného kopu. „Trochu jsme na druhou půlku přeskládali sestavu, stále jsme si věřili a šli do toho. Měli jsme dvě jednoznačné šance v prvních pěti minutách druhého poločasu, kdybychom jednu proměnili, určitě by zbytek zápasu vypadal jinak. Místo toho jsme dostali na 0:3 a pak už nás soupeř k ničemu nepustil,“ litoval Frimmel.

Před 550 diváky Start nedokázal ani jednou překonat gólmana hostí Marka Kalinu, Zlínsko už si poslední půlhodinu zkušeně pohlídalo. Na premiérový gól ve třetí lize si tak hráči celku z Lesné musí zatím počkat.

Jaborníková už vyhlíží na šampionátu keirin, v pětistovce zaostala za maximem

Minimálně do příštího týdne, kdy opět před svými fanoušky přivítají velmi pikantního soupeře. Hned druhé kolo totiž přinese derby brněnských nováčků – Start bude hostit Bohunice. „Každý zápas je důležitý, protože vždy můžeme tři body získat nebo ztratit. Bude to derby, takže očekáváme takový pikantnější duel, ale jinak půjde o normální utkání,“ přesvědčoval trenér.

Start by do derby měl vstoupit ve stejné sestavě, v jaké se představil v úvodním kole, nové posily už totiž nováček neplánuje. „Kádr by takhle měl být uzavřený,“ potvrdil Frimmel.

Start Brno - Zlínsko 0:3

Poločas: 0:2.

Branky: 17. Dziuba, 39. Kašpárek, 59. Kiška.

Rozhodčí: Cieslar - Malimánek, Budovič.

Žluté karty: Pařízek, Kaláb - Mirvald.

Diváci: 550.

Start Brno: Chmiel - Sedlo, Szewieczek, Avdič, Kaláb, Papež, Pařízek (46. Vantuch), Duda, Rogožan, Zikl, Havlín (66. Březina).

Zlínsko: Kalina - Dano, Dziuba (73. Waclawik), Gerža (80. Němec), Kašpárek (73. Rapavý), Kiška, Krakovčík, Mirvald (66. Chovan), Pernatskyi, Tkadlec, Russmann