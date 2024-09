„Ani předchozí naše výkony nebyly špatné a bylo patrné, že se zlepšujeme, ale bohužel jsme to nepotvrdili bodovými zisky. Když soupeř vyrovnal na 1:1, viděl jsem, že jsme měli hlavy dole, ale naštěstí se prosadil Richard Svoboda. Jsem rád, že tým si zažil výhru," lebedil si kouč Kugler.

Ten dal v základní jedenáctce poprvé prostor nedávné posile, bývalému senegalskému mládežnickému reprezentantovi Souleymane Awovi, jenž přišel z třetiligových Velvar jako reakce na nepovedený úvod sezony. Jen na lavičce naopak zůstal třeba zkušený Šimon Šumbera.

„Mámě nějakou taktiku. Šimon byl v týdnu nemocný, chtěl jsem dát do základu Martina Zikla s Antonínem Plichtou, uzdravil se Martin Papež, byla možnost nasadit Awa, tak jsme to tak udělali. Na Awovi je vidět kondiční a herní manko, ale chce nám pomoct a riskli jsme to. Musí si zvyknout na systém," popsal africkou akvizici Kugler.

Zato další novic v týmu, dvacetiletý defenzivní záložník Pavel Bartůněk z Třince, nastoupil v základu v obou kláních po svém příchodu v minulém týdnu. „Je to odchovanec Znojma. V Třinci neměl vytížení, zranil se nám David Rudyk, což je důležitý fotbalista, tak přišel na jeho místo," pověděl Kugler.

Premiérová výhra jeho svěřenců s dvěma novými tvářemi se v sobotu večer proti Frýdku nerodila lehce. Brňany dostal v patnácté minutě do vedení Zikl, ale po změně stran přišla odpověď hostů. V sedmdesáté minutě srovnal Anwar Imider. Když už se zdálo, že Start potřetí v sezoně remizuje, udeřil v nastavení Svoboda, jenž přišel na hřiště jen osm minut předtím.

„Měli jsme šance stejně jako soupeř. Organizace naší hry byla ale na úrovni a viděl jsem na klucích, že to chtějí urvat. Taky se povedlo střídání," pravil Kugler.

Start tak jako předposlední tým soutěže oslavil tříbodový zisk, v tabulce je však s pěti nasbíranými body v šesti duelech až šestnáctý, hluboko pod pozicemi, na které si myslí.

„Předseda Procházka (majitel klubu Roman Procházka - pozn. red.) na mě tlak nevyvíjí. Kdybych se strachoval, že přijdu o částku za trénování, nikdy bych trénovat nemohl. Nelpím na trénování, ale svých dětech. Pan Procházka se chová velkoryse. Ví, co tomuto období předcházelo. Snad potvrdíme výhru v příštím utkání," dodal Kugler směrem k dalšímu duelu.

Ten sehrají jeho svěřenci na domácím hřišti už ve středu, kdy je na programu vložené sedmnácté kolo. Start vyzve od pěti hodin odpoledne nováčka soutěže Strání.