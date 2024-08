„Určitě není po dvou kolech čas na paniku po prohře v Kroměříži (Start padl 0:2 v Kroměříži - pozn.red.) a remíze s Hlubinou. Doma jsme hráli hodně aktivně. Kdo tam byl, nemůže říct, že bychom hráli zaňdoura. Tlačili jsme od úvodních minut. Hlubina minulý týden porazila Rosice 4:0, nebyl to jednoduchý soupeř. To že neznáme hráče z Ostravska, neznamená, že nemají svou kvalitu. Svým klukům nemám za přístup co vytknout. Šli jsme si za výhrou a málem se to povedlo," hodnotil utkání brněnský trenér Michal Kugler, jenž převzal tým v létě.