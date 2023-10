Tenhle zápas měl opravdu všechno. Pět gólů, vyloučení, strkanici hráče s diváky, chycenou penaltu a nakonec málem i velký obrat. Tříbrankové manko však nakonec fotbalisté Startu proti béčku Karviné nedotáhli, v nastavení jim radost z vyrovnání sebral pomezní rozhodčí signalizující ofsajd, a brněnský celek tak doma krutě padl 2:3. „Když se podíváme čistě na výsledek, tak je to pro nás hodně špatné,“ tušil kouč nováčka Milan Frimmel.

Gól Startu (v červeném) na 1:3, který vstřelil Martin Zikl. | Video: Deník/Jakub Tručka

Nezaujatého diváka musel duel dvanáctého kola třetí ligy bavit od úvodu až do konce. Pro příznivce Startu však byl dojem mnohem trpčí. Domácí totiž herně do utkání skvěle vstoupili, přesto od desáté minuty prohrávali. „Začátek byl dobrý, v prvních deseti minutách jsme si vypracovali dvě vyložené šance, kdy jsme měli jít do vedení 2:0. Místo toho ale uděláme obrovskou individuální chybu, což se nám poslední dobou děje pořád,“ kroutil hlavou Frimmel.

Závěr poločasu pak pro brněnského nováčka byl hororový. Dvakrát se totiž prosadil karvinský mladík Kahuan Vinícius a do šaten se šlo za stavu 0:3. „Snažili jsme se po obdrženém prvním gólu hrát, ale dostali jsme další dvě branky. Podíváme se na video, protože vždy je na utkání úplně jiný pohled z tribuny, z lavičky a ze hřiště, ale do tříbrankového manka jsme neměli jít, to bylo hodně špatně. Navíc to bylo ze situací, které se dali vyřešit,“ zlobil se domácí lodivod.

Druhá půle už však jasně patřila Startu, který do ní vstoupil se dvěma hráčskými změnami a karvinskou rezervu pořádně zatlačil. Brzy přišla i odměna, když se v 58. minutě prosadil Martin Zikl. „Udělali jsme o přestávce nějaké změny a hráčům jsme řekl, ať jdou vyhrát minimálně druhý poločas. Neměli jsme už na co čekat, protože už nebylo co ztratit,“ podotkl Frimmel.

V 76. minutě pak hlavou na rozdíl jediné branky snížil kapitán domácích Muamer Avdič, který tak zadělal na pořádné drama až do posledních minut. A závěr přinesl opravdu jedinečnou podívanou. Vše odstartovala situace z 88. minuty, kdy po faulu v šestnáctce Startu rozhodčí nařídil pokutový kop pro hosty. Ještě před jeho zahráním ale viděl karvinský Marek Bielan druhou žlutou kartu, po které musel předčasně do sprch, při odchodu ze hřiště se pak třiadvacetiletý obránce zapojil i do menší strkanice s domácími fanoušky.

Závěrečný tlak Startu, který byl blízko vyrovnání

Zdroj: Deník/Jakub Tručka

Naději brněnského celku na bodový zisk ale přiživil gólman František Chmiel, který penaltu chytil, a v dlouhém devítiminutovém nastavení Start opravdu vyrovnal, rozhodčí však gól neuznali kvůli ofsajdu. „Když Franta chytl pokutový kop, tak jsem věřil, že ten třetí gól někde vydolujeme a opravdu jsme ho dali, jenže se pískal ofsajd. O tom je fotbal, kdo střílí branky, tak vyhrává. Dali jsme dvě, Karviná tři, takže bere tři body,“ doplnil brněnský stratég.

Jeho svěřenci tak po třinácti zápasech jsou na šesté příčce, na druhý Uničov ztrácí ale jen tři body. Právě na hřišti celku z Olomouckého kraje se Start představí v příštím kole.

Start Brno - Karviná B 2:3

Poločas: 0:3.

Branky: 58. Zikl, 76. Avdić - 40. a 45. Vinicius, 10. Ayaosi.

Žluté karty: Duda, Chmiel - Hošek, Motyčka, Ojora, Jurga, Bielan, Neuman, Zedníček.

Diváci: 380.

Start Brno: Chmiel - Sedlo, Avdič, Žalud (46. Vantuch), Papež - Matulka, Šumbera, Duda, Kaláb - Havlín (46. Březina), Zikl.

Karviná B: Neuman - Hošek (59. Molitorisz), Soukeník, Bielan, Ražnatović - Motyčka (86. Jurčák), Ayaosi (86. Trček) - Zedníček, Brzóska, Ojora (64. Jurga) - Vinicius.