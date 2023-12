Jeho svěřenci si v uplynulých měsících museli zvykat na novou roli. Zatímco minulý ročník v divizi vládli a postoupili s velkým náskokem, v Moravskoslezské fotbalové lize už to bylo složitější. Start na podzim osmkrát zvítězil, ale také šestkrát padl. „Jednoznačně nejvíc mě trápil vysoký počet obdržených branek. Na to jsme z divize nebyli zvyklí, ale samozřejmě to souvisí i s kvalitou soupeřů, které nyní potkáváme. I tak jsme to ale měli zvládat daleko lépe, budeme na tom pracovat,“ předeslal brněnský stratég.

Zimní přípravu celek ze sídliště Lesná zahájí 8. ledna, individuální plány ale hráči začnou plnit už o týden dříve. „Tréninková náplň už je daná – dvakrát týdně budeme chodit na velké hřiště, jednou pak na malou umělku a doplníme to posilovnou,“ nastínil Frimmel.

Naplánovaná už jsou i zimní přípravná utkání Startu. Třetiligový celek jich sehraje hned devět, utká se i se soupeři z vyšší soutěže. „Dvakrát změříme síly s Kroměříží, čeká nás béčko Zbrojovky. Dopředu jsme domluvení i s Líšní, která proti nám nastoupí s mixem hráčů z áčka a béčka. Pak tam máme Prostějov, Opavu, Jihlavu a generálku odehrajeme v Lanžhotě,“ vyjmenoval trenér.

Ten opět počítá s tím, že v hráčském kádru dojde k několika změnám. Žádná z nich však zatím ještě není oficiální. „Všechno je ještě otevřené, ale změny budou. Očekáváme některé odchody i příchody,“ naznačil Frimmel.

Po rušném letním přestupovém období, kdy nováček výrazně obměnil složení mužstva, však nelze očekávat podobně velkou přestavbu. „Je důležité si uvědomit, že skoro každý půlrok jsme měli hodně změn v kádru, takže se následně hráči museli trošku sžít a chvilku trvalo, než si vše sedlo. V létě ale přišli kluci jako Martin Zikl, Lukáš Rogožan nebo Šimon Šumbera, což jsou všechno fotbalisté, kteří mají něco za sebou a pomáhají nám,“ podotkl lodivod Startu.

Přestože brněnský celek na podzim chvíli třetí nejvyšší soutěži i vévodil, zůstává před jarní částí realistický. Místo šplhání tabulkou se chce zaměřit především na zlepšení předváděné hry. „Třetí liga je pro nás hodně těžká, nenajdete v ní lehkého soupeře. Hodláme se i nadále prezentovat naším aktivním a útočným fotbalem. Hlavní cíl pak je zlepšit hru i výsledky na domácím hřišti, kde nás chodí podporovat fanoušci, tak ať se i oni mohou pořádně radovat z výher,“ poznamenal Frimmel.

V závěru první poloviny sezony Start trápila rozsáhlá marodka, na které se sešlo hned několik důležitých hráčů. Většinu zranění už však hráči brněnského klubu stihli vyléčit. „Už nyní jsou kluci víceméně v pořádku, začínají trénovat individuálně. Takže věřím, že všichni nastoupí do zimní přípravy a nachystáme se na jaro co nejlíp,“ doplnil.