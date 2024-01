Výraznou hráčskou obměnou prochází v zimním přestupovém období fotbalový Start, hlavním úkolem tak bude co nejdříve začlenit nové tváře. I proto má třetiligový nováček za sebou už tři přípravná utkání. Po prohrách 3:5 s Kroměříží a 2:3 s béčkem Zbrojovky Brno naposledy remizoval 2:2 ve druholigovém Prostějově, už podruhé se prosadila i jedna z nedávných posil.

Fotbalisté béčka Zbrojovky Brno (v červeném) porazili v přípravném zápase Start Brno 3:2. | Video: Deník/Jakub Tručka

Zatímco proti rezervě Zbrojovky Start rychle vedl 2:0 a následně o náskok přišel, v utkání s Prostějovem zažil obrácený scénář.

Domácí díky dvěma gólům Tomáše Malce už ve třiadvacáté minutě vedli 2:0, brněnský klub ale ani dvoubrankové manko nepoložilo. „Od první minuty jsme si pomalu zvykali na rychlé tempo hry a kombinační fotbal soupeře, který nás zaslouženě potrestal dvěma brankami. Postupně jsme ale hru vyrovnávali a vytvářeli si šance,“ rekapituloval pro klubový web asistent trenéra Startu Lukáš Matyska.

Jednu z příležitostí Brňané využili v jedenatřicáté minutě, kdy na 1:2 snížil Martin Březina. Vyrovnání si Start schoval na poslední minuty duelu, v sedmaosmdesáté minutě se podruhé v novém klubu prosadil Marcel Hladký, který stanovil konečný výsledek 2:2. „Ve druhém poločase tempo hry upadalo, ale soupeř si vytvořil několik příležitostí. Všechny jsme stihli zablokovat nebo je pochytal brankář Špelda a ke konci zápasu jsme dobře vyřešili náš brejk. Z těžkého utkání si tak odvážíme dobrý výsledek,“ těšilo Matysku.

Mnohem méně spokojený byl po promrhaném vedení prostějovský lodivod. „Vůbec se mi to nelíbilo, výkon nebyl hodný prostějovského dresu ani druhé ligy. Takhle se nadále prezentovat nebudeme. Hráči, kteří to nechápou, nebudou nastupovat. Je to o přístupu, kluci si to musí vyříkat a nastavit sami. Jsem hodně zklamaný,“ hlesl kouč druholigového celku Pavel Zavadil.

Uspěl na zkoušce. Zbrojovka podepsala ghanského obránce

Další utkání čeká Start už v sobotu, tentokrát vyzve soupeře z nižší soutěže. Od deseti hodin dopoledne se představí na líšeňské umělce, kde vyzve tamní B tým. Ten je po podzimu na čtvrté příčce divize D.