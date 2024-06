Se sestupovými starostmi se oba celky musely potýkat déle, než by jim bylo záhodno. Když však získaly jistotu třetiligové účasti i pro příští ročník, mohly si závěrečné zápasy i užít. A poslední kolo se neslo v podobném duchu. V jihomoravském derby domácího Startu Brno a Rosic sledovali fanoušci ofenzivní podívanou, především hosté zahodili nespočet obřích šancí, a po deštivém konci zápasu si tak oba kluby rozdělily bod za remízu 1:1.

Vyrovnávací gól Rosic (ve žlutém) a další akce z jihomoravského derby mezi domácím Startem Brno a Rosicemi. | Video: Deník/Jakub Tručka

Než trávník brněnského nováčka spláchl déšť, vytvářely si Rosice jednu šanci za druhou. Jenže místo jejich vedení se do přestávky šlo za stavu 1:1. „Poslední zápas ukázal přesně to, co nás provází větší část sezony. Vytvoříme si hodně šancí, jenže je neproměníme a místo toho dostaneme nějaký takový náhodný gól,“ popsal rosický kouč Petr Čuhel.

Jeho svěřenci od patnácté minuty dokonce prohrávali. Přesný centr si totiž našel Martin Zikl a domácí šli do vedení. Jenže pět minut před odchodem do kabin Slovan přispěchal s odpovědí a díky trefě Pavla Nováka po standardní situaci vyrovnal.

Druhá půle začala ofenzivním snažením obou celků, které však vydrželo jen čtvrt hodiny. Pak se nad trávník přihnal silný déšť, který až do závěrečného hvizdu výrazně komplikoval hráčům jakékoliv snahy. „Fotbal už se pak moc hrát nedal. Hřiště bylo během pár minut extrémně mokré,“ nastínil Čuhel.

Start se díky remíze udržel před svým sobotním soupeřem, v nováčkovské sezoně obsadil jedenáctou příčku.

Rosicím zabránily od poskočení do elitní desítky i neproměněné příležitosti, nakonec berou dvanáctou příčku. „Člověk může být rád, že se do šancí vůbec dostáváme. Ale byly to až tak velké příležitosti, že z nich měl přijít víc než jeden gól, takové tutovky by se na úrovni třetí ligy měly proměňovat. To nás trochu mrzí,“ doplnil rosický lodivod.