Byli rádi, že vůbec poskládali dohromady sestavu pro sobotní utkání, přesto nakonec vyhráli. Fotbalisty Startu potkala v závěru podzimu obří vlna zranění, poslepovaný tým ale zvládl vrátit třetiligového nováčka na vítěznou vlnu. Brněnský celek na umělé trávě v Brněnských Ivanovicích zdolal béčko Slovácka 2:1 a po dvou prohrách si přidal důležité tři body.

Fotbalisté Startu (v červeném) na umělé trávě zdolali béčko Slovácka 2:1. | Video: Deník/Jakub Tručka

Už dopředu Start avizoval, že kvůli špatnému stavu trávníku na jeho stadionu v Lesné se zápas čtrnáctého kola odehraje ve Fotbalovém centru v Brněnských Ivanovicích, přesun na umělou trávu však nebyl jedinou komplikací, kterou nováček musel řešit.

Ještě větším problémem byla četná zranění, která pro sobotní duel vyřadila hned několik hráčů, Start přesto juniorku Slovácka dokázal zdolat. „Potřebovali jsme vyhrát jako sůl. Hlavní priorita byla získat tři body, vítězství se ale nerodilo vůbec lehce, protože nás zasáhla obrovská vlna zranění a skládali jsme sestavu, jak se dalo. Nakonec jsme to ale zvládli,“ oddechl si kouč Startu Milan Frimmel.

Jeho svěřenci měli dobrý nástup do zápasu, už v šesté minutě otevřel skóre Lukáš Rogožan. Hosté ale po chybné rozehrávce brněnského celku zvládli vyrovnat, přesto první půle vyzněla lépe pro domácí – po další pohledné akci se prosadil Šimon Šumbera. „Dali jsme pěkné branky po hezkých akcích, ale i soupeř předvedl vydařený brejk, po kterém se prosadil. Měli jsme v úvodní části utkání dát víc gólů a zápas by vypadal jinak, bohužel se tak nestalo,“ mrzelo Frimmela.

Po změně stran se nováček proti patnáctému týmu tabulky ještě pořádně zapotil. Rezerva Slovácka totiž ve druhé půli byla lepším celkem a vypracovala si velké šance. Jednu z nich výborně chytil domácí gólman František Chmiel, podruhé domácí zachránilo břevno. „Bylo to dost nervózní, hrál se takový fotbal nahoru dolů. Velkou roli mělo, že někteří kluci hráli na dost neobvyklých postech, jsme vůbec rádi, že jsme utkání dohráli v jedenácti lidech,“ podotkl domácí stratég.

Ten navíc ve druhé půli řešil další trable, kvůli zdravotním komplikacím musel z utkání odstoupit kapitán Startu Muamer Avdič. Mladý hostující tým pak zlobil až do závěrečného hvizdu. „Taky jsem juniorkama prošel, takže vím, jak to funguje, je to vždy trochu specifický koncept, protože skládáte tým z mladíků, kteří se snaží prosadit do hlavního kádru. Naštěstí tentokrát nedorazily žádné posly z A týmu, se kterými by to zase mohlo vypadat úplně jinak,“ tušil Frimmel.

Nováček tentokrát napínavou koncovku zvládl, a dal tak zapomenout na poslední duel v Uničově, kde přišel o všechny body v posledních pěti minutách. „Hraje se vždy do té doby, než rozhodčí pískne konec. Před utkáním jsme se bavili o tom, že se nám závěry některých zápasů úplně nepovedly a ztratili jsme kvůli tomu body. Jsem rád, že tentokrát se nám to povedlo udržet,“ těšilo brněnského trenéra.

Start je tak ve velmi vyrovnané třetiligové tabulce na sedmém místě a čekají ho poslední dva podzimní zápasy. V sobotu zamíří k jihomoravskému derby do Rosic, následně doma hostí zlínské béčko. „I kdybychom neměli absence, tak každý zápas ve třetí lize je nesmírně těžký, přesvědčujeme se o tom od prvního kola. Budou to zase náročné duely, ale musíme se s tím porvat,“ burcoval Frimmel.

Start Brno - Slovácko B 2:1

Poločas: 2:1.

Branky: 6. Rogožan, 35. Šumbera - 7. Polák.

Rozhodčí: Silný – Kolář, Budovič.

Žluté karty: Avdič, Chmiel - Kozel.

Diváci: 148.

Start Brno: Chmiel - Kaláb, Szewieczek (48. Pařízek), Avdič, (70. Halcin), Sedlo - Havlín, Šumbera, Duda, Vantuch - Rogožan, Zikl (90. Jonáš).