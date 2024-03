Po sobotním brněnském derby se rozhodně lépe spalo hráčům Bohunic, kteří před svými fanoušky vyhráli jasně 3:0. I pro Start však může být šlágr minulého kola pozitivem. Hned z kraje jara dostal ránu, ze které se chce rychle vzpamatovat a bude k tomu mít ideálního soupeře. V sobotu přivítá na svém stadionu Hranice, které jsou v tabulce až čtrnácté. Naopak na Tatran čeká složitý úkol, už v pátek vyráží na hřiště třetího Zlínska.

Druhý gól a další akce ze sobotního derby mezi domácími Bohunicemi (v červeném) a Startem Brno. | Video: Deník/Jakub Tručka

Od Startu to byl v sobotu nepovedený výkon ve všech směrech. Obrana třikrát inkasovala, směrem dopředu si hosté nevytvořili téměř nic. „Byla to velká facka, vůbec nic nám nevycházelo,“ zlobil se kouč celku z Lesné Milan Frimmel.

Jeho svěřenci však mají ideální příležitost nechat na špatný zápas zapomenout. V prvním jarním kole totiž předvedli kvalitní výkon, který jim vynesl tři body z náročného venkovního utkání se Zlínskem. „Sobotní zápas se vůbec nedá srovnávat s tím, jak jsme se prezentovali na hřišti Zlínska. I v derby jsme taky hodně chtěli zvítězit. Jenže jen v hlavách, na hřišti to vidět nebylo,“ uznal Frimmel.

Ten musí před utkáním s Hranicemi, které začíná v sobotu ve tři hodiny odpoledne, řešit komplikace v sestavě. Kvůli červené kartě mu bude scházet brankářská jednička Filip Jícha, větším problémem je stav útoku. Martin Zikl totiž v Bohunicích musel střídat už v první půli. „Máme ještě Martina Březinu, ten je ale dlouhodobě nemocný. Oba útočníci jsou tak teď mimo, což určitě není dobré,“ podotkl lodivod třetiligového nováčka.

Fanoušci Startu se však možná už v sobotu mohou těšit na novou tvář v dresu brněnského týmu. Minulý týden jej totiž posílil záložník Lukáš Kos, který přichází ze Zbrojovky. Devatenáctiletý hráč si ve druholigovém klubu prošel hned několika mládežnickými kategoriemi, v utkání s Bohunicemi už byl na lavičce.

Výhra zlepší psychiku

Tatran si může odškrtnout první velký jarní úkol. Poprvé od 13. září vyhrál třetiligové utkání a ihned bodově dotáhl předposlední rezervu Slovácka. „Neřekl bych, že je to velký krok k záchraně, pořád zbývá patnáct zápasů. Je to ale dobré pro hlavu, konečně jsme získali tři body,“ ulevilo se bohunickému kouči Františku Schneiderovi.

Na jeho svěřence však stále čeká pořádně těžká práce. Nadále je totiž velmi reálné, že ze třetí ligy sestoupí hned čtyři celky, posledním zachráněným týmem by tak byl klub na čtrnácté pozici. Na ní aktuálně sedí Hranice, na které Bohunice ztrácí pět bodů.

Rosice s ním zametly, tak září v Bohunicích. Přerovský gólem v derby načal Start

Právě na hřišti Hranic se Tatran představí v nesmírně důležitém utkání příští týden, do té doby však ještě jednou vyrazí ven. V pátek od čtyř hodin odpoledne se utká se Zlínskem, které má stejně bodů jako aktuální lídr tabulky karvinská rezerva. „V sobotu jsme si užili výhru v derby, ale už od následujícího dnu přemýšlíme nad pátkem, kdy jedeme do Zlínska. To bude opět velmi dobré mužstvo,“ poznamenal Schneider.

Zatím se však zdá, že se Tatranu povedl výběr zimních posil. Ukázalo se to i v sobotu, kdy nováček z Rosic Daniel Přerovský otevíral skóre, Tom Ulbrich, který v bohunickém dresu hrál teprve druhé utkání, zase vstřelil gól na 3:0. „Tom s námi tedy trénuje už od října, takže už se s námi sžil, ale jsem za kluky jen rád, góly si zasloužili,“ doplnil bohunický stratég.