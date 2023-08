Nová sezona, stejný vítěz brněnského derby. Hned druhé kolo Moravskoslezské fotbalové ligy přineslo pikantní souboj domácího Startu a Bohunic, opět v něm kraloval klubz Lesné. Skvělá divácká návštěva viděla jediný gól, který vstřelil už v páté minutě Šimon Šumbera, a Start tak v pátek svého rivala porazil 1:0.

Brněnské derby třetiligových nováčků ovládli fotbalisté Startu (v červeném). | Video: Jakub Tručka

1080 diváků. Tolik si jich v pátek našlo cestu na derby brněnských nováčků ve třetí lize, viděli však jediný gól. „Je možné, že se kluci před takovou návštěvou trochu zalekli, oboustranně to podle mě nebyl pěkný fotbal. Šancí bylo dost, ale divák si nemohl užít nějakou pohlednou hru,“ hodnotil bohunický kouč František Schneider.

Oba celky do utkání nastupovaly po porážce 0:3 z úvodního kola, náladu si ale spravili jen domácí. „Utkání pro nás bylo velmi důležité, protože to první se nám nepovedlo. Hráli jsme podruhé za sebou doma, navíc derbys Bohunicemi, takže pro nás bylo důležité vyhrát. Když jsme nezvládli první kolo, chtěli jsme to teď za každou cenu zvládnout za tři bodya to se povedlo,“ těšilo trenéra Startu Milana Frimmela.

Jeho svěřenci měli mnohem lepší vstup do utkání, v prvních deseti minutách na hřišti kralovali a vytvořili si velké šance.

Aktivní úvod se domácím vyplatil, už v páté minutě šli do vedení, když se po krásné střele zpoza vápna prosadila letní posila Šimon Šumbera. „Kromě gólové situace jsme měli hned z úvodu další vyložené šance, které jsme měli proměnit. V poločase to mohlo být 3:0, místo toho soupeř začal tlačit, vysunuli stopery a nakopávané balony hostů byly velmi nebezpečné,“ popsal Frimmel.

Bohunice se postupně dostaly do utkání a také si vytvořily své šance na vstřelení gólu. Brankáře Startu Františka Chmiela však ani jednou nepřekonaly. „Rozhodl jeden gól. Soupeř se na šance moc nenadřel, my jsme naše příležitosti nedali, málo jsme se tlačili do zakončení. Kluci nechali na hřišti všechno, ale kvalita tam úplně nebyla. Hráli jsme špatně, soupeř podle mě hůř, ale vyhrál. To je to nejhorší, co se může stát,“ mrzelo Schneidera.

Tomu pár dní před pátečním derby přibyla do kádru velká posila, z Vyškova do Bohunic přešel záložník David Krška, který do svého vystřídání byl na hřišti Startu klíčovou postavou svého týmu. „David absolvoval jen tři tréninky. Přišel z profi klubu, kluci si musí zvyknout na jeho styl a myšlení a naopak. Kvalita u něj bude, ale musí se ho využít na sto procent, aby byl ve hře. Bude to asi chvilku trvat, ale nemáme moc čas, takže to budeme muset zrychlit,“ tušil bohunický lodivod.

Zatímco jeho svěřenci si tak na historicky první výhru i vstřelený gól v Moravskoslezské fotbalové lize musí dál počkat, Start si po včerejšku může odškrtnou další dva velké cíle – premiérovou třetiligovou branku i vítězství. „Kluci si mákli, sáhli si na dno sil. A teď máme týden na odpočinek,“ usmíval se Frimmel.

Start Brno - Bohunice 1:0

Poločas: 1:0.

Branka: 5. Šumbera.

Rozhodčí: Slabý – Svoboda, Kostelník.

Žluté karty: Duda, Kaláb, Zikl, Halcin, Chmiel – Ševčík

Diváci: 1080.

Start Brno: Chmiel – Sedlo, Szewieczek, Duda, Kaláb (66. Vantuch), Papež, Pařízek, Rogožan (20. Havlín), Šumbera, Matulka (79. Halcin), Zikl (79. Březina).

Bohunice: Kunický – Krejčí, Král, Suchý, Bednář, Koreň (79. Sehnal), Šmerda, Stambolidis (66. Souček), Krška (79. Kokorský), Ševčík, Burčík.