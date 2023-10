Nepříliš povedenou sobotu mají za sebou brněnští nováčci ve třetí lize. Start nedokázal potvrdit roli favorita na hřišti Frýdlantu nad Ostravicí, ke třem bodů mu nestačilo ani to, že dvakrát v utkání vedl. Z duelu devátého kola nakonec bral remízu 2:2. Ještě hůře dopadly Bohunice, které šly do duelu v Třinci jako outsider a ani kvalitní předvedená hra jim překvapení nepřinesla, domácí zvítězili 1:0.

Bohuničtí fotbalisté (v bílomodrém) padli v Třinci 0:1. | Foto: FK Třinec

Byl to zápas Lukáše Rogožana. Třiadvacetiletý záložník obstaral oba góly Startu, poprvé se trefil ve čtyřiadvacáté minutě, Frýdlant ale ještě do poločasu vyrovnal. Letní posila ze Zbrojovky těsně po hodině poslala Brňany do vedení podruhé, jen o dvě minuty později ale dojem z dobrého výkonu pokazila. Po hloupém oplácení viděl Rogožan druhou žlutou kartu a hosty čekala dlouhá půlhodina v oslabení.

Trest přišel ve dvaaosmdesáté minutě, kdy se po závaru dostal k míči frýdlantský Adam Varadi a stanovil skóre na konečných 2:2. „Bod bereme. Dvakrát jsme prohrávali, dvakrát jsme dokázali srovnat. První gól soupeře byl pro nás smolný, ten druhý byl ovšem jako z učebnice, fotbalově prostě geniální. Po vyloučení Rogožana jsme dali druhý gól, ale zatím na takové soupeře herně nestačíme,“ přiznal kouč domácích Martin Šrámek.

Brňanům sice bod stačil k udržení druhého místa, remíza ze hřiště šestnáctého celku tabulky je však ztrátou. „Hráli jsme s velice silný soupeřem, který není na druhé pozici zrovna náhodou. Sledoval jsem na videu hru Startu v zápasech s Hlučínem a Třincem a musím uznat, že kvalitu má obrovskou. Není divu, že má za sebou několik postupů za poslední roky, a pokud nechtějí postoupit do druhé ligy už letos, tak věřím, že až se ve třetí nejvyšší soutěži zabydlí, tak půjdou výše později,“ chválil Brňany Šrámek.

Rána z nastavení

Bohuničtí fotbalisté už dopředu věděli, že je v Třinci čeká náročná práce, proti týmu, který po minulé sezoně sestoupil z FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, však chtěli překvapit.

Hosté dlouho vypadali na hřišti aktivněji, jejich rozlet však domácí rázně utnuli v závěru první půle. Z ojedinělé šance se totiž Třinec nemýlil a ve druhé minutě nastavení jej poslal do vedení Timofej Barkov.

Bohunice už si po změně stran žádnou tutovou příležitost nevytvořily, a z Třince si tak odvezly krutou prohru 0:1, kvůli které se propadly na patnáctou příčku. O to důležitější domácí duel je čeká v příštím kole, kdy na svém trávníku přivítají tabulkového souseda z Frýdlantu.