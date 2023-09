Dvakrát museli dotahovat, nakonec to však byli právě fotbalisté domácího Startu, kteří toužili vybojovat víc než konečnou remízu 2:2. Záživnou podívanou nabídl sobotní třetiligový duel mezi brněnským nováčkem a Třincem, hosté byli dlouho blíže třem bodům, nakonec však v deseti bránili vyrovnaný stav a měli i potřebnou dávku štěstí, Brňané totiž v posledních minutách nastřelili tyč.

Start Brno (v červeném) v utkání s Třincem sahal po obratu, v závěru napálil tyč. | Video: Deník/Jakub Tručka

Čtyři góly, dvě penalty a jedno vyloučení. 370 diváků mělo v souboji osmého kola rozhodně co sledovat, zápas dvou předních celků Moravskoslezské fotbalové ligy nabídl drama až do závěrečných sekund.

Do duelu lépe vstoupili hosté a ve dvacáté minutě šli do vedení, když Filip Maksič proměnil pokutový kop. Start však zásluhou Martina Zikla ještě do poločasu vyrovnal a z kabin se vrátil jako lepší tým. Jenže po rychlé třinecké akci domácí inkasovali podruhé. „Je to škoda, protože do druhého poločasu jsme vstoupili opravdu dobře, ale byli jsme to my, kdo dostal gól. Nebyli jsme úplně dobře poskládaní, přišel centr z naší pravé strany a třinecký Lukáš Holík to trefil,“ rekapituloval kouč Startu Milan Frimmel.

Jen o pár chvil později ale přišel moment, který mohl celé utkání zvrátit na domácí stranu. Martin Vlachovský fauloval ve vlastním pokutovém území, viděl červenou kartu a Start měl před sebou více než půlhodinovou přesilovku. Nařízený pokutový kop navíc s přehledem Zikl proměnil a svým druhým gólem v duelu srovnal na 2:2. „Martin byl vždycky střelec, akorát v poslední době neměl v Líšni vytížení. Jsem moc rád, že mu to tam padá, věříme mu,“ podotkl Frimmel.

Jeho svěřenci však závěrečnou početní výhodu využít nedokázali. Po rychlých brejcích stále hrozil i Třinec, tlak domácích se ale stupňoval a pár minut před koncem po obrovském závaru Start nastřelil tyč. „Máme smíšené pocity. Třinec byl jedním z nejlepších mužstev, které proti nám v sezoně hrálo, dvakrát jsme prohrávali, ale když šel soupeř do oslabení a vyrovnali jsme, tak jsme mysleli i na víc, chtěli jsme utkání dotáhnout do vítězného konce,“ poznamenal brněnský stratég.

FOTO: Zbrojovka selhala v derby, sčítá zraněné. Po mdlém výkonu padla s Vyškovem

I remíza brněnskému nováčkovi stačila na udržení druhého místa, rezerva ostravského Baníku však v čele odskočila už na čtyři body. V příštím kole Start zamíří na hřiště Frýdlantu, kterému zatím patří sestupová pozice. „I když jsme zatím nahoře, tak každý takhle těžký zápas nás posouvá zase dál. Mužstvo si sedá a věřím, že budeme ještě lepší,“ doplnil Frimmel.

Start Brno - Třinec 2:2

Poločas: 1:1.

Branky: 35. a 57. (pen.) Zikl - 20. Maksič (pen.), 54. Holík.

Rozhodčí: Machorek – Mayer, Svoboda.

Žluté karty: Szewieczek - Maksič, Bouguetouta, Omasta.

Červená karta: 56. Vlachovský (Třinec).

Diváci: 370.

Start Brno: Chmiel - Žalud, Avdič, Szewieczek, Sedlo - Kaláb (61. Matulka), Duda, Vantuch (90. Havlín), Šumbera, Rogožan - Zikl (80. Březina).

Třinec: Adamuška - Bouguetouta (46. Barkov), Vučičevič (76. Dedič), Holík (67. Samiec), Brak, Straňák, Vlachovský, Chukwudozie, Machuča, Omasta, Maksič.