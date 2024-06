VIDEO: Start už se nestresuje. Díky premiérové trefě mladíka obral i Uničov

Jistotu záchrany získali už dříve, proto mohli fotbalisté Startu Brno jít do pátečního zápasu třicátého kola s klidnou hlavou. A na trávníku to také bylo vidět. Brněnský celek přivítal Uničov, kterému patří čtvrtá příčka třetiligové tabulky, a se silným soupeřem odehrál utkání bohaté na šance i góly. Start nakonec v devadesáté minutě vydřel vyrovnání a bral bod za remízu 3:3. „Pro diváky to musel být krásný zápas,“ podotkl domácí kouč Robert Křivánek.

Vyrovnávací branka Startu Brno (v červeném) v závěru utkání s Uničovem. | Video: Deník/Jakub Tručka

Na hráčích celku z Lesné bylo od úvodních minut vidět, jak moc se jim po zlomení špatné formy ulevilo. Devítizápasové čekání na výhru je totiž seslalo až do spodní poloviny tabulky, po vydřeném vítězství s Hlučínem však opět přišel pozitivní obrat. Start následně vyhrál i na hřišti karvinské rezervy, v pátek zase obral Uničov. „Hlavně je vidět, že už nehrajeme pod stresem. Nálada v kabině je určitě lepší," potvrdil Křivánek. Jeho svěřenci přitom do pátečního utkání nevstoupili vůbec dobře, po trefě Jakuba Svobody už od druhé minuty prohrávali. Jenže Startu podobně vyšel úvod druhé půle. Ve 48. minutě Lukáš Kaláb vyrovnal a o jedenadvacet minut později Martin Zikl dokonal obrat. Domácí euforie však trvala jen pár desítek vteřin, než Svoboda svou druhou trefou opět vyrovnal skóre. „Soupeř ukázal svou zkušenost. Má stabilní tým, který má sílu, je dobře organizovaný do obrany a navíc umí zahrozit po krajích," ocenil trenér Startu pátečního soupeře. Hosté byli velmi blízko výhře, když je v 85. minutě potřetí rozjásal Tomáš Komenda. Svým prvním gólem v dospělém fotbale však domácím vykřesal bod osmnáctiletý Tomáš Brzobohatý. „Spokojenost s výkonem úplně nepanuje, byli jsme přesvědčení, že se více prosadí naši kreativní hráči, bohužel se jim ale tolik nedařilo. Kluci se postupně zvedají, stále máme hodně zraněných. To nás trochu limituje," doplnil Křivánek. Dvě kola před koncem sezony tak Startu patří desátá příčka se ziskem 43 bodů. Ve zbývajících zápasech se nejprve představí na hřišti rezervy Slovácka, následně se rozloučí se svými příznivci domácím jihomoravským derby s Rosicemi. TJ Start Brno - SK Uničov 3:3

Poločas: 0:1.

Branky: 48. Kaláb, 69. Zikl, 90. Brzobohatý - 2. a 70. Svoboda, 85. Komenda.

Rozhodčí: Budovič – Cieslar, Mayer.

Žluté karty: Rogožan - Saňák, Ambrozek, Koutný.

Diváci: 220.

